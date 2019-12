Za najbizarnejšie umelecké dielo roka zaplatil kupec 108-tisíc! Keď ho uvidíte, nebudete chápať

Maurizio Cattelan

MIAMI BEACH – Dali by ste 108-tisíc eur za banán prilepený sivou páskou k stene? Istá Francúzska áno, a naplnilo ju to radosťou. Je to totiž jej prvý kúsok od Cattelana, ktorý sa radí k jedným z najvýznamnejších súčasných talianskych umelcov.