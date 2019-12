Vyšetrovanie vraždy novinárky stále bez vinníka: Šéfka delegácie EP odporúča vyšetriť Muscata

Joseph Muscat

Zdroj: TASR/AP

VALLETTA - Policajti, ktorí vyšetrujú vraždu investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej z roku 2017, by sa mohli pozhovárať aj s maltským premiérom Josephom Muscatom. Vetu, ktorú pozorovatelia miestnych pomerov opatrne skloňujú už niekoľko mesiacov, v stredu úplne otvorene vyslovila na záver dvojdňovej návštevy na Malte šéfka pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu (EP) Sophia in ‘t Veld. "To rozhodnutie je na policajtoch, ale nemyslím si, že by bol zlý nápad, keby sa s ním pozhovárali," vyhlásila in ‘t Veld v súvislosti s Muscatom.