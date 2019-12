Trudeau si uťahoval z Trumpa, kritike sa nevyhol ani on: Za výdavky na obranu to schytal

"Je dvojtvárny. Podľa mňa je to milý človek, ale, viete, pravda je taká, že som mu vyhodil na oči skutočnosť, že neplatí dve percentá a je mi jasné, že z toho veľmi šťastný nie je. Neplatí dve percentá a mal by platiť dve percentá. Kanada na to má," povedal na okraji summitu NATO v Londýne americký prezident.

Rozhovoru na recepcii v Buckinghamskom paláci, počas ktorého Trudeau žartuje na Trumpov účet, sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, holandský premiér Mark Rutte a jeho britský kolega Boris Johnson. Na zábere je vidno aj britskú princeznú Anne.