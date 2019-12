Explózia nad Londýnom: Ľudia panikárili, steny domov sa triasli, rozhúkali sa autoalarmy

V nedeľu o 04.20 ráno miestneho času sa podľa britského denníka Daily Mail obyvatelia Veľkej Británie strhli zo spánku na ohlušujúci výbuch, po ktorom sa zachveli steny domov a rozozneli alarmy áut. Zvuk, ktorý vyvolal nesmiernu paniku, bol vlastne supersonický tresk a spôsobili ho dve stíhacie lietadlá britského kráľovského letectva (RAF), ktoré sa „snažili zadržať cudzie lietadlo“. Stíhačky vzlietli zo základne RAF Coningsby v Lincolnshire. Podľa leteckého technika Alpa Tokera stratil o 3.50 hod stroj Boeing 767-300 z Tel Avivu kontakt s riadením letovej prevádzky. O 10 minút neskôr vyslala základňa RAF v Cingsby za ním dve stíhačky. Hovorca RAF uviedol: „Lietadlá typu Typhoon zo základne RAF Coningsby boli dnes ráno vyslané ako súčasť britskej výstražnej rýchlej reakcie (QRA), potom, čo lietadlo z Izraela stratilo komunikáciu s kontaktom letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Spojeného kráľovstva. Lietadlo bolo sprevádzané stíhačkami, kým sa jeho komunikácia následne neobnovila. Stíhačky sa potom vrátili na svoju základňu.“

The loud bang heard throughout north London and surrounding areas was the result of a sonic boom from RAF planes. There is no cause for concern.