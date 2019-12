V Bruseli začala úradovať nová eurokomisia: Von der Leyenová prisľúbila silnejšiu EÚ

Nová 26-členná exekutíva EÚ začala úradovať v deň desiateho výročia nadobudnutia účinnosti tzv. Lisabonskej zmluvy, ktorá zreformovala fungovanie Únie. Šéfka EK počas nedeľňajšej ceremónie v Bruseli vyhlásila, že jej tím komisárov má ambíciu zanechať budúcim generáciám Európsku úniu, ktorá bude silnejšia než je v súčasnosti. "(Európa) je poklad, ktorý sme zdedili. Je našou povinnosťou tento poklad zachovať," vyhlásila von der Leyenová počas slávnostnej prísahy.

Na ceremónii sa zúčastnil aj nastupujúci predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý sa taktiež ujal funkcie od 1. decembra. Prítomní boli aj jeho predchodca Donald Tusk, nový predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Nová Európska komisia zložená z 12 žien a 15 mužov mala pôvodne začať úradovať už od 1. novembra.

Nakoniec sa tak stalo až s mesačným oneskorením, čo spôsobili problémy pri schvaľovaní kandidátov na komisárov z Francúzska, Maďarska a Rumunska. Dosluhujúci tím eurokomisárov pod vedením Jeana Clauda Junckera tak napokon úradoval až do 1. decembra. Komisia pod vedením von der Leyenovej, ktorej EP vyjadril dôveru v stredu 27. novembra, by mala pôsobiť až do 31. októbra 2024. Kvôli blížiacemu sa brexitu, ktorý by sa mal uskutočniť do 31. januára 2020, chýba v novej EK zástupca Británie.