Rakúska polícia odhalila sieť pedofilov: Podozrivý ponúkal fotku vlastnej nahej trojročnej dcéry

O 36-ročnom aktérovi v tejto nechutnej kauze z okresu St. Pölten-Land sa hovorí, že na internete dokonca distribuoval nahé fotografie svojej vlastnej trojročnej dcéry. Vyšetrovatelia Štátneho úradu pre vyšetrovanie trestných činov oficiálne vypočúvali túto osobu, ktorá je podozrivá z prechovávania a distribúcie detskej pornografie. Počas vyšetrovania v januári tohto roku u nej vykonali domovú prehliadku. Podarilo sa im zadržať príslušné nosiče údajov. Počas ich vyhodnocovania vyšetrovatelia narazili aj na dáta, ktoré obsahovali zábery obvineného vlastnej maloletej dcéry. Dotyčný mohol sprostredkovať nahraté nahé fotografie svojho dieťaťa niekoľkým používateľom.

Zdroj: profimedia.cz

Okrem toho mohol ponúknuť iným používateľom aj videozáznam s dieťaťom. "Zatiaľ však neboli odhalené žiadne náznaky priameho sexuálneho zneužívania," uviedla polícia.

Muž ďalej nútil najmenej šesť maloletých, aby mu poskytli svoje nahé fotografie a videá so sexuálnymi aktmi. Aspoň jedna obeť – 13-ročné dievča – nakoniec vyhovela tejto žiadosti. „Vyšetrovanie bolo veľmi časovo náročné a zložité,“ uviedol vyšetrovateľ Michael Renghofer. „Na začiatku sme mali iba užívateľské mená, ktorých totožnosť sa musela vyjasniť. Materiál s takouto tematikou je aj pre vyšetrovateľov psychologickou záťažou,“ poznamenal.

Obvinený sa počas výsluchu čiastočne priznal. Povedal, že si vymieňal detskú pornografiu s najmenej piatimi partnermi na internete. Okrem toho malo dochádzať k výmene materiálov so sexuálnymi fantáziami. Pri hodnotení rozsiahlych údajov sa expertovi prokuratúry zo St. Pölten podarilo dokázať obvinenému z prechovávania a distribúcie detskej pornografie vlastníctvo celkom 3 900 dát. Ďalej sa uvádza, že medzi februárom 2010 a novembrom 2018 obvinený uskutočnil rozhovory so 48 partnermi. Vymenil si aj materiál s detskou pornografiou s najmenej dvadsiatimi z nich. Zdroj: jfamily.com

Odhalili spolupáchateľov



Na základe vyhodnotených údajov polícia identifikovanla osem internetových partnerov v Rakúsku (v Tirolsku, Salzburgu a Viedni), troch v Nemecku, jedného na Cypre a jedného na Ukrajine. V priebehu vyšetrovania sa kriminalistom podarilo vypátrať aj 30-ročného muža z Viedne, ktorý prechovával tiež veľký počet detských pornografických materiálov. Obete v súčasnosti nie sú známe, pretože sa zdržiavajú v zahraničí.

Vyšetrovanie proti mužovi z okresu St. Pölten-Land bolo ukončené a predbežne bol prepustený na slobodu. Za závažné sexuálne zneužívanie však čelí tvrdému trestu od jedného do desiatich rokov.