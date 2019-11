Bitky, sex a deväť detí: Mala jedenásť, keď ju nevlastný otec uniesol a pripravil jej peklo na zemi

Podľa média Springfield News Leader sa to začalo v meste Springfield pred dvadsiatimi rokmi. Rosalynn McGinnisová mala 10 rokov, žila s rodičmi v dvojposchodovom dome neďaleko parku a chodila na Bowermanovu základnú školu. Jej otec vlastnil stavebný podnik a mama bola jeho sekretárkou. „Viedli sme normálny americký život,“ uviedla Rosalynn. To sa však zmenilo, keď sa jej rodičia rozviedli a do mesta sa práve vtedy prisťahoval Henri Michelle Piette. Zdroj: YouTube/2works for you Zoznámil sa s Rosalynninou matkou a čoskoro sa celá rodina, kde dominoval surový nevlastný otec, presťahovala na severovýchod Oklahomy. Mladá žena hovorí, že ju Piette zneužíval najmenej rok predtým. „Ako malé dieťa si naozaj neuvedomujete, čo sa deje. Až teraz, keď ako dospelá hľadím späť, presne chápem, čo mi po celý čas robil. Ale ako dieťa tieto veci nepoznáte. Neviete, čo sa deje, ani si to neuvedomujete. Je to však, akoby sa život zastavil vo chvíli, keď ste zneužívaní, a pamätáte si každý detail. Je to vypálené do vašej mysle.“ V roku 1997 sa Rosalynnina matka, ktorá o tomto prípade nikdy verejne nehovorila, s Piettom rozišla, pretože ju bil. Aby sa jej pomstil, jedného dňa uniesol Rosalynn zo školy a dal sa na útek. Precestovali takmer celé Spojené štáty, Podľa súdnych dokumentov ju donútil, aby sa zaňho „vydala“. Obrad s maloletou sa konal v jeho dodávke a svedkom bol Henriho syn. Chlap ju predstavil svojim deťom ako ich „novú matku“. Zdroj: YouTube/2works for you Počas nasledujúcich rokov ju Piette naďalej znásilňoval. Prvé dve deti s ním mala ešte ako mladučká tínedžerka. Sťahovali sa po celej krajine cez Texas, Montanu, Idaho, Nové Mexiko a Arizonu, nakoniec sa usadili v Mexiku. Žili spolu v špinavom prístrešku a americké orgány sa o pár a jeho deti roky nezaujímali. „Vyskúšal na mne všetky spôsoby zneužitia, na aké si len spomeniete,“ povedala Rosalynn. Netvor jej urobil deväť detí, ktoré porodila doma. Zdroj: YouTube/2works for you V tom čase Piette používal aspoň pol tucta falošných mien, aby utajil svoju a Rosalynninu identitu. Zafarbil jej ryšavé vlasy na čierno a povedal jej, aby nosila okuliare. Vyhrážal sa jej, napadal ju a denne sexuálne zneužíval. Nikto v Mexiku netušil, že sa chlap dopúšťa zločinu, kým sa Rosalynn v roku 2016 nezdôverila žene, ktorá žila v blízkosti ich prístrešku. Táto žena potom našla plagát s fotografiou nezvestného dievčatka z roku 1997 – s Rosalynniným menom. Zdroj: YouTube/2works for you

Raz bol nerovný pár so všetkými deťmi nakupovať v blízkom obchode s potravinami, keď si ich všimli nejakí cudzinci. „V obchode sme stáli v rade pred nimi so všetkými deťmi, samozrejme, a oni si všimli Henriho a mňa a veľký vekový rozdiel medzi nami. Vlastne nám chýbala nejaká suma na zaplatenie potravín a oni nám ich zaplatili. Pýtali sa nás... kde bývame. Takto sa to začalo. Henri bol typ, od ktorého sa ostatní vždy držali bokom. Oni však vedeli, že medzi nami niečo nie je v poriadku, takže sa rozhodli s tým niečo urobiť,“ povedala. Piette ich prinútil odísť z obchodu, ale pár ich našiel. „Museli sme odtiaľ odísť, ale oni nás našli a tá pani akoby tušila, že tu niečo nehrá. Povedala mi: Ak sa niekedy budete chcieť dostať preč, pomôžem vám.“ Zdroj: YouTube/2works for you V júni 2016 utiekla Rosalynn s pomocou toho záhadného páru zo špinavého prístrešku s ôsmimi z deviatich detí, ktoré mala s Piettom, a použila verejný telefónny automat v Oaxaca City na kontaktovanie Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti (NCMEC). Potom kontaktovala americké veľvyslanectvo, aby ich vzali späť do USA. Deťom však nepovedala, že utekajú. „Nevedeli, čo sa dialo a deje. Pravdu som im tajila, až kým sme sa nedostali z Mexika. Boli skutočne šokované. Museli to prežiť a stráviť, najmä moje staršie deti. Dôvod, prečo som im nič nepovedala, bolo vedomie, ako veľmi to vnútri ublížilo mne. Nechcela som, aby vyrastali s tým vedomím. On by im povedal, že sú zvieratá a zaobchádzal by s nimi ako so zvieratami. Jediný dôvod, prečo ich nechal nažive, bol ten, že som tam bola ja, ich matka. Inak by ich všetkých zabil.“ Zdroj: YouTube/2works for you Henri Piette bol zatknutý v Mexiku v septembri 2017, rok po tom, ako jeho nevlastná dcéra Rosalynn McGinnisová utiekla a kontaktovala políciu. Bol odsúdený začiatkom tohto roka za únos, ešte stále však čaká na rozhodnutie o treste za znásilňovanie. Môže to byť doživotie. Netvor odmieta vinu a stále vyhlasuje, že jeho nevlastná dcéra so sexom s ním súhlasila.