Orbán: Ak sa stredná Európa vzdá suverenity, bude to koniec demokracie

PRAHA – Ak sa stredoeurópske štáty vzdajú svojej suverenity, bude to znamenať koniec demokracie. V rámci programu k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý sa konal v Národnom múzeu v Prahe, to v nedeľu vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

"Sme demokrati strednej Európy a preto si musíme ochrániť suverenitu národných štátov. Ak sa jej vzdáme, skončí sa aj demokracia," zdôraznil maďarský premiér pri príležitosti spomienky na November 1989.

Šéf maďarskej vlády v tejto súvislosti spomenul aj Pražskú jar, pričom porovnal generáciu rokov 1968 v strednej Európe a na Západe. "Dnes už je zrejmé, že generácia 68 znamená niečo iné v západnej Európe a niečo iné v strednej Európe. Reprezentant generácie 68 na Západe by najradšej zlikvidoval svet založený na národných štátoch a kresťanských princípoch. My chceme práve toto ochrániť," vyhlásil.

Zoskupenie Vyšehradská štvorka (V4) má však dnes, 30. rokov po revolúcii, podľa Orbána "svoje sebavedomie a svoju sebaistotu". "Pred 30 rokmi sme si mysleli, že našou budúcnosťou je Európa, teraz vidíme, že my sme budúcnosťou Európy. Som presvedčený, že to dokážeme splniť" dodal maďarský premiér. Predseda českej vlády Andrej Babiš sa vo svojom príhovore zameral na úspechy, ktoré región dosiahol za 30 rokov od Nežnej revolúcie.

"V HDP na obyvateľa sme už predbehli Španielsko a tlačíme sa na Taliansko, pričom čoskoro dobehneme aj Izrael a Nový Zéland. Mali by sme byť hrdí na to, čo sme dosiahli, na to, kde dnes sme," povedal Babiš, podľa ktorého Česi zažívajú "najlepšie a najslobodnejšie" obdobie svojich dejín. Na predsedu českej vlády nadviazal vo svojom prejave poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zdôraznil, že stále existujú krajiny, ktoré bojujú za rovnaké práva, za aké bojovala v roku 1989 stredná Európa a ktoré teraz "hľadia na Česko a Poľsko ako na svoje vzory". "História nášho regiónu je príbehom úspechu, ktorý inšpiruje ostatných," zdôraznil v tejto súvislosti Morawiecki.

Na podujatí sa zúčastnil aj predseda nemeckého Spolkového snemu Wolfgang Schäuble, ktorý okrem iného ocenil najmä fakt, že "zjednoteniu Nemecka predchádzali občianske hnutia za slobodu za Železnou oponou". Premiéri V4 a predseda Spolkového snemu si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu.

Prológom k revolúcii boli študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe. Od roku 2001 sa 17. november na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.