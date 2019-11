Ruskom otriasa krvilačný prípad: Profesor sa priznal ku chladokrvnej vražde, študentku zohavil!

Sokolov, 63-ročný vysokoškolský učiteľ histórie, dostal v roku 2003 dokonca francúzske vyznamenanie Rad Čestnej légie. Zatkli ho už v sobotu pre podozrenie z vraždy, keď ho vytiahli z ľadovej vody rieky Mojka aj s batohom obsahujúcim ženské ruky. "Priznal vinu," povedal agentúre AFP Sokolovov právnik Alexander Počujev. Dodal, že jeho klient ľutuje to, čo urobil, a teraz spolupracuje s vyšetrovateľmi. Sokolov bol údajne opitý a spadol do rieky, keď sa pokúšal zbaviť častí tela.

Profesor sa dlhodobo venoval histórii a je odborníkom na Napoleona Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky, File

Potom mal údajne v pláne spáchať samovraždu v Petropavlovskej pevnosti, jednej z najslávnejších pamätihodností v niekdajšom hlavnom meste cárskeho Ruska, pričom chcel byť oblečený ako Napoleon. Sokolov učil dejiny na Petrohradskej štátnej univerzite, kde vyštudoval aj ruský prezident Vladimir Putin, a mal blízke vzťahy s ruskými predstaviteľmi.

Priznanie, po ktorom ide mráz po chrbte

Zatknutý Sokolov povedal vyšetrovateľom, že svoju milenku zastrelil pri hádke a potom jej odrezal hlavu, ruky a nohy, informovali miestne médiá. Počujev naznačil, že Sokolov bol zrejme v strese alebo citovo rozrušený. "Je to starší človek," povedal právnik a dodal, že jeho klienta teraz liečia v nemocnici na podchladenie.

Polícia našla v profesorovom dome telo 24-ročnej Anastasije Ješčenkovej bez hlavy a zakrvavenú pílku. Dvojica spolu napísala množstvo odborných diel. Tento historik, ktorý vyučoval aj na parížskej univerzite Sorbonna, je autorom kníh o francúzskom cisárovi Napoleonovi Bonapartem. Sokolov pôsobil aj ako poradca pri tvorbe viacerých historických filmov a zúčastnil sa na rekonštrukcii napoleonských vojen.

Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной. По заявлению адвоката, если Соколов и виновен в преступлении, то оно было совершено под влиянием сильных факторов, возможно, в состоянии патологического опьянения или аффектаhttps://t.co/zhqA2Fb2tM pic.twitter.com/qhrQJzZNLd — Газета.Ru (@GazetaRu) 9. novembra 2019

Profesor a jeho milenka študovali francúzske dejiny a radi sa obliekali do dobových kostýmov - Sokolov najmä do kostýmu Napoleona. Študenti opísali Sokolova ako talentovaného učiteľa, ktorý vedel dobre napodobniť francúzskeho cisára a jeho generálov, ale aj ako "fanatika", ktorý volal svoju milenku "Joséphine" a rád sa nechal oslovovať "veličenstvo". "To, čo sa stalo, je jednoducho príšerné," vyjadril sa pre AFP nemenovaný pedagóg z Petrohradskej štátnej univerzity. Povedal, že Sokolov bol oddaný práci, ale takisto bol citovo nevyrovnaný a nadmerne pil alkohol.

Bývalý Sokolovov študent Fjodor Danilov uviedol, že profesor bol uznávaný ako jeden z najlepších pedagógov univerzity, ale bol to výstredný muž, ktorý občas kričal vo francúzštine. Jeho vzťah s Ješčenkovou bol verejným tajomstvom, vysvetlil Danilov. "Ale nikomu to neprekážalo, bola to jej vec," dodal. Médiá uvádzajú, že Sokolov v roku 2008 zbil inú ženu a vyhrážal sa jej zabitím, ale nikdy nebol obvinený.