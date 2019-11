Cyklón Bulbul zasiahol mohutnou silou Indiu a Bangladéš, hlásia osem mŕtvych

DHÁKA - Najmenej osem ľudí zahynulo a viac než dva milióny ďalších strávili noc v evakuačných centrách, keď cyklón Bulbul zasiahol silným vetrom a prívalovými dažďami pobrežia Indie a Bangladéša. S odvolaním sa na nedeľňajšie informácie miestnych úradov to uviedla agentúra AFP.

Cyklón sprevádzal vietor s rýchlosťou do 120 kilometrov za hodinu, keď v sobotu neskoro večer prešiel nad pevninu. V oboch krajinách predtým uzavreli prístavy a letiská. Traja ľudia zahynuli v indickom štáte Západné Bengálsko - dvaja po tom, ako vyvrátené stromy spadli na ich domy, a ďalší, keď ho zasiahli padajúce konáre stromu v Kalkate. Štvrtý človek zomrel pri zrútení múru v susednom štáte Urísa.

Z Bangladéša hlásili štyroch mŕtvych pri páde stromov a najmenej 20 zranených. Cyklón tiež poškodil približne 4000 prevažne hlinených a plechových domov. Bulbul pri presune do vnútrozemia zoslabol, silné dažde však pretrvávali. V Bangladéši presunuli v rámci príprav na cyklón do zriadených prístreší okolo 2,1 milióna ľudí. V Indii sa už podľa tamojších predstaviteľov začalo takmer 120.000 evakuovaných vracať do svojich domovov.

Nízko položené pobrežie Bangladéša, kde žije 30 miliónov ľudí, a východ Indie často sužujú cyklóny. V uplynulých desaťročiach pri nich v okolí Bengálskeho zálivu zahynuli státisíce ľudí. Hoci však početnosť a intenzita cyklónov vzrastá, sčasti v dôsledku klimatickej zmeny, počty obetí sa znižujú vďaka rýchlejšej evakuácii a vybudovaniu tisícov úkrytov na pobreží. V máji oblasť zasiahol cyklón Fani, najsilnejší za celé roky, ktorý si vyžiadal 12 obetí na životoch.