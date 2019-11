Nočná tragédia na Mělnicku: Mladík autom narazil do stromu, jeho dvaja spolupasažieri zomreli

Na ceste z Vojkovíc do Zlosyně okolo pol druhé v noci narazilo do stromu auto, ktoré viedol 22-ročný vodič. Mladík utrpel ťažké zranenia a bol prevezený do nemocnice. Jeho dvaja spolujazdci, 23-ročný muž a 21-ročná žena po náraze na mieste zomreli. Zdroj: FB/Policie ČR „V noci došlo k tragickej nehode, pri ktorej zomreli dvaja ľudia. Vodič bol s ťažkým zranením prevezený do nemocnice. Komunikácia bola po dobu vyšetrovania uzavretá,“ povedala Blesku policajná hovorkyňa Markéta Johnová s tým, že policajti príčinu nehody zisťujú. Zdroj: FB/Policie ČR Vodič podľa dychovej skúšky pred jazdou alkohol nepil. Mladík zrejme nezvládol vedenie, auto prešlo do protismeru, vyšlo z cesty a narazilo do stromu. Pri nehode okrem policajtov a záchranárov zasahovali aj dve jednotky hasičov. Zdroj: FB/Policie ČR