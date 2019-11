Britský kamión smrti: Polícia pátra po kľúčových postavách, vyzýva ich, aby sa sami prihlásili

Polica tvrdí, že bratia Ronan Hughes (40) a Christopher Hughes (34) sú pre vyšetrovanie kľúčovými postavami. Oboch mužov hľadajú v súvislosti s podozrením so zabitia a obchodovania s ľuďmi. Policajný inšpektor Daniel Stoten, ktorý vedie vyšetrovanie prípadu, uviedol, že polícia nedávno telefonovala s Ronanom Hughesom. S oboma bratmi však podľa jeho slov potrebuje hovoriť osobne, pričom on sám im adresoval priamu výzvu, aby sa prihlásili.

"Ronan a Christopher vydajte sa do rúk polície v Severnom Írsku... Potrebujeme, aby ste sa obaja prihlásili a pomohli nám pri tomto vyšetrovaní," povedal na tlačovej konferencii. Britská televízna stanica Sky News krátko po tomto oznámení informovala, že v súvislosti s prípadom zadržali v Dubline 23-ročného muža Eamona Harrisona, na ktorého bol vydaný európsky zatykač a ktorého v piatok predviedli pred tamojší súd. Dve osoby zadržali medzičasom v súvislosti s touto kauzou aj vo Vietname, bližšie podrobnosti však známe nie sú.

Telá 39 osôb objavili minulú stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays v grófstve Essex, neďaleko Londýna. Vodiča kamióna, 25-ročného Mauricea Robinsona zo Severného Írska, obvinili v súvislosti s kauzou zo zabitia v 39 prípadoch, zo sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, zo sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii a z prania špinavých peňazí.

Na Robinsona zároveň uvalili väzbu do 25. novembra, keď je v pláne pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey. Miestna polícia najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. Neskôr však britské médiá priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu. U mnohých obetí sa nenašli doklady totožnosti, čo sťažuje ich identifikáciu.