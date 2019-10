Pentagon zverejnil ďalšie informácie o smrti Bagdádího: Spojené štáty sú v pohotovosti

Ako uviedol generál Kenneth "Frank" McKenzie, šéf Centrálneho velenia armády Spojených štátov (CENTCOM), Bagdádího pozostatky pochovali v mori v priebehu 24 hodín po jeho smrti v podzemnom tuneli, kam ušiel pred prenasledovaním vojakmi špeciálnych jednotiek.

Americký Pentagon tiež zverejnil prvé fotografie a videá z nočnej operácie vrátane záberov oddielov Delta Force, ako sa blížia k múrom objektu, v ktorom našli Bagdádího a jeho spoločníkov. Ďalšie video ukazuje americký letecký útok na militantov strieľajúcich na vrtuľníky, ktoré k objektu dopravovali vojakov. Po ukončení misie objekt zbombardovali, aby sa nestal pútnickým miestom. "Momentálne vyzerá ako parkovisko s veľkými výmoľmi," skonštatoval McKenzie.

Americké jednotky k miestu akcie vyrazili z nezverejneného miesta v Sýrii vzdialeného asi hodinu letu vrtuľníkom, pokračoval McKenzie. Bagdádí v tuneli na sebe odpálil vestu s výbušninami, pričom výbuch zabil aj dve deti. Pôvodné správy pritom uvádzali tri deti. Podľa McKenzieho mohli mať deti do 12 rokov. Ďalších jedenásť detí z objektu odviedli bez zranení. Štyri ženy a dvoch mužov, ktorí mali na sebe samovražedné vesty a odmietli sa vzdať, vojaci zabili. Pri útoku utrpel zranenia aj armádny pes, ktorý sa po detonácii Bagdádího vesty dostal v tuneli do kontaktu s elektrickými káblami. Medzičasom sa však už vrátil naspäť do služby.

Bagdádího identifikovali na základe porovnania jeho vzoriek DNA so vzorkami, ktoré americké jednotky získali v roku 2004 v Iraku, kde ho zadržiavali. Na mieste našli tiež "značné" množstvo dokumentácie a elektroniky, ktoré môžu byť užitočné pri odhaľovaní plánov IS. McKenzie neuviedol detaily z posledných chvíľ Bagdádího, povedal iba, že spolu s dvomi deťmi "vliezol do diery a odpálil sa". Nepotvrdil tak opis amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že pred smrťou "plakal, skučal a kričal". Hoci bola podľa McKenzieho misia úspešná, bolo by chybou predpokladať, že bol Daeš porazený.