Operácia proti Baghdádímu: Trump zverejnil fotografiu jedného zo zranených hrdinov

"Zverejnili sme fotografiu úžasného psa (meno zostáva utajené), ktorý odviedol SKVELÚ PRÁCU na zajatí a zabití lídra IS abú Bakra Baghdádího," tvítoval Trump. Ako pripomenula agentúra AP, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl Spojených štátov v pondelok na tlačovom brífingu predtým uviedol, že zviera počas víkendovej špeciálnej operácie "vykonalo obrovskú službu".

Baghdádí zahynul počas operácie amerických síl na severozápade Sýrie. Podľa Trumpa odpálil na sebe samovražednú vestu počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti. Miley povedal, že pes, ktorý pri operácii utrpel ľahšie zranenia, sa zotavuje a vracia sa do služby na nezverejnenom mieste.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw