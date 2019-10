Stephan, terorista z Halle! Neonacista nenávidiaci Židov, feministky a migrantov: Zverejnil video útoku

27-ročný neonacista Stephan Balliet je hlavný podozrivý zo stredajšieho útoku na synagógu v Halle, streľby pred Kebab bistrom, vraždy dvoch ľudí a zranenia ďalších. Je obyvateľom Saska-Anhaltska, kam patrí mesto Halle. Narodil sa v Eislebene v Sasku-Anhaltsku a žil so svojou matkou v Helbre. Mestečko sa nachádza asi 40 kilometrov od Halle. Ako jedináčik vyrastal so svojou matkou, ktorá sa s jeho otcom údajne rozviedla, keď mal Balliet iba 14 rokov.

O niekoľko rokov neskôr absolvoval strednú školu a začal študovať chémiu. Štúdium musel prerušiť pre operáciu žalúdka. Jeho susedka uviedla, že pracoval ako vysielací technik. Balliet strávil veľa času nad počítačom, nemal nijakých priateľov.

Otec pre nemecký denník Bild uviedol, že syn zo všetkého, čo sa mu nepodarilo, obviňoval druhých a vždy si hľadal nových vinníkov. Oficiálne Stephan Balliet nikdy nevlastnil zbrane a úrady ho nepoznali ako pravicového extrémistu. Viac sa o ňom nevie. Polícia o ňom doteraz nemala žiadne záznamy.

Shooting near synagogue in #Halle #Germany, in which two killed, not yet claimed by any group. However, far-right communities online are already embracing it, calling the unknown attacker(s) "Saint," the same title they often give to Brenton Tarrant and other far-right terrorists pic.twitter.com/DjFdQoApP5