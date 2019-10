U Češky v Brazílii našli 6 kíl kokaínu: VIDEO Na drogový trip vzala aj dcérku (2), zadlžená až po uši

PRAHA/SAO PAULO - Česká pašeráčka Tereza, ktorá skončila za pašovanie drog v pakistanskom väzení, má "konkurenciu". Ide o jej krajanku Luciu, ktorú zadržala polícia v polovici septembra v brazílskom Sao Paule a ktorá údajne chcela prepašovať kokaín do Thajska. Do juhoamerického mesta pricestovala aj so svojou dvojročnou dcérkou. Momentálne by sa mala nachádzať v domácom väzení v Brazílii a čaká na rozhodnutie, čo s ňou bude. Dcérka skončila v starostlivosti konzulátu a bude pravdepodobne vrátená do Česka, doma však má Lucie ešte ďalšie dve deti.

Brazílsky server SBT minulý mesiac napísal, že žena, ktorú polícia nejaký čas sledovala, je podozrivá zo spolupráce s medzinárodným gangom pašerákov drog. Kokaín, ktorý polícia našla pri prehliadke jej hotelovej izby, bol ukrytý v replike obrazu Posledná večera od Leonarda da Vinciho a v šachovnici.

Zdroj: YouTube/SBT Jornalismo

Češka však odmieta predpoklad polície, že drogy chcela odviezť do Thajska. Podľa českého Blesku išlo až o šesť kilogramov kokaínu. Zdá sa však, že mala poriadne dlhy a miestnych obyvateľov z Bruntálska, kde bývala, preto zarážalo, že často cestovala do cudziny, a to aj do takých exotických krajín, akou je Brazília. Počas leta bola s deťmi v Čiernej Hore, ale aj v katarskej Dauhe.

"Je fakt, že mala hlboko do vrecka, takže v tom vidím problém, že sa nakoniec snáď zaplietla s narkomafiou. Bola samá pôžička a dlh," povedala Blesku jej kamarátka, ktorý si priala zostať v anonymite. O Luciinej finančnej insolvencii svedčí aj fakt, že sa snažila požičať si na internete . "Som mamička na materskej dovolenke a potrebujem nutne požičať 50 000 kč. Pokojne podpíšem aj zmenku. Pravdaže chcem peniaze len bez poplatku vopred. Potrebujem to nutne, naozaj nutne. Môžem splácať tak max. 1500 Čk mesačne," písala Lucie.

Na internete sa tiež dá dozvedieť, že Lucie dlhovala 17 spoločnostiam celkovo 203 781,40 českých korún. Podala preto na súd insolvenčný návrh spolu s návrhom na povolenie oddlženia. V tom napísala, že po narodení najmladšej dcéry musela ísť na materskú dovolenku, čím sa jej znížil príjem. Na prostrednú dcéru jej otec poriadne neprispieval a prebiehali dlhé súdne spory o určenie otcovstva, takže bola nútená si vziať krátkodobý úver, až sa ocitla v dlhovej pasci, keď sa jednou pôžičkou snažila zaplatiť druhú. Teraz už nie je schopná splácať stanovené splátky a hrozí jej exekúcia.

"Ona má tie obe staršie deti dievčatko (8) a chlapca (11) s dvoma partnermi. Bola rozvedená. Je tu teraz veľký problém, čo s deťmi bude. Zatiaľ chodia do školy, ale ako to s nimi bude ďalej, ak si ju tam nechajú na veľa rokov... ach, Lucie," smutne skonštatovala kamarátka a vysvetlila, že jedno z detí je teraz pod priamym dohľadom Orgánu sociálno-právnej ochrany detí, o to sa stará jeho vlastný otec. "To ďalšie oficiálneho rodiča nemá, takže situáciu rieši sociálka. Chúďatá decká, čo s nimi bude. Toto Lucie nedomyslela. Nič bližšie neviem, len z médií," dodala.

Ďalší Luciini známi pre tn.cz uviedli, že ak si aj našla zamestnanie, nikde dlho nevydržala, no aj tak bola vždy pri peniazoch. V jednom z posledných príspevkov na sociálnej sieti zdieľala fotky z výletu po meste. "Srdce Sao Paula, trochu veľa ľudí. Fotiť to bolo umenie. Jednou rukou strážiť kočík a tašku, v druhej mobil a v hlave myšlienka, bacha, nech ti to nevytrhne niekto z ruky," napísala vtedy Lucie.