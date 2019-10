Zdrvujúca správa pre Terezu! Už sa videla doma, keď prišla rana: Nepomohli jej ani modlitby

Tereza si je vedomá, že odvolací súd je jej poslednou nádejou. Ani v tom najhoršom sne však nečakala, že pojednávanie sa krátko pred začiatkom odročí na neurčito.

Odvolací súd bol pôvodne naplánovaný na september, no termín sa nakoniec posunul na október. „Keď advokát Tereze oznámil, že si bude musieť na začiatok odvolacieho súdu počkať až do októbra, rozplakala sa. Väzenkyňa, s ktorou zdieľa celu, sa ju snažila utešiť, ale bolo to zbytočné. Tereza bola frustrovaná a ten deň si ani nedala večeru,“ opísal situáciu českému Blesku pakistanský novinár Alí Aršád.

Rozhodnutie o ďalšom odročení súdneho jednania ju preto zdrvilo. Ešte v nedeľu totiž verila, že sa rozhodne v jej prospech a vráti sa domov. V ten deň sa dokonca v čase, keď v kostoloch prebieha omša, pomodlila.

Čítajte aj: Bude do konca júna na slobode? Pašeráčka drog Tereza (23) má nádej na očistenie

„Tereza vykonala zvláštnu modlitbu, ktorá sa konala v nedeľu, a pozvala kresťanské ženy, aby sa s ňou pomodlili za jej prepustenie. O modlitbu v jej prospech požiadala aj svoje moslimské spoluväzenkyne,“ uviedol Aršád.

Takmer 9-ročný trest za pašeráctvo

Terezu Hlůškovú z Českej republiky zadržali pakistanskí colníci na letisku v Láhaure vlani 10. januára. V jej kufri bolo objavených takmer 9 kíl heroínu, ktorý bol ukrytý v dvojitom dne jej kufra. Češka od svojho zadržania trvá na svojej nevine. Sudcu o nej ale nepresvedčila. Tamojší súd ju poslal na osem rokov a osem mesiacov do väzby. Rozsudok je neprávoplatný. Odvolací súd bol v októbri 2019 odročený na neurčito.