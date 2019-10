Kvôli rozlúčke s Gottom nocovali ľudia vonku na stoličkách a v termofólii: Je to, akoby umrel člen rodiny

PRAHA - Krátko pred štvrtou hodinou popoludní vo štvrtok na Slovanský ostrov dorazil prvý fanúšik, ktorý sa chcel v piatok ráno naposledy rozlúčiť so zosnulým spevákom Karlom Gottom. Muž menom Karol povedal, že je dlhoročným Gottovým fanúšikom, prišiel z pražských Letňan a je pripravený čakať na mieste do piatkového rána. O pol hodinu neskôr dorazili ďalší štyria ľudia zo Strakoníc a Nemecka. Pred 21.30 hod. pri Slovanskom ostrove čakalo zhruba 30 ľudí, väčšina mala kvety.

Verejné rozlúčka sa bude konať v piatok medzi 08.00 a 22.00 hod. Očakáva sa účasť desiatok tisíc ľudí.

Karol bol na nocovanie teple oblečený. So sebou priniesol kvety a stoličku, na ktorej sedel pred bránou na konci mosta na Slovanský ostrov. Brána do parku sa o 23.00 hod. na noc zatvára.

O pol hodinu neskôr dorazili ďalší štyria účastníci poslednej rozlúčky s populárnym umelcom. Ide o ženy zo Strakoníc a Nemecka s deťmi. "Je to, ako keby mi umrel člen rodiny, preto sme sa vydali takto s predstihom z Nemecka," povedala jedna z nich plynulo po česky.

Zdroj: Maarty

V Prahe sa na verejnom priestranstve nocovať nemôže. Hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová ale povedala, že v prípade takejto akcie bude polícia benevolentnejšia a nechá ľudí čakať v rade. Môžu spať aj v spacom vaku. Polícia Slovanský ostrov a jeho okolie od štvrtkového popoludnia sleduje. Naozajstné prípravy sa začali po polnoci, od kedy polícia na mieste je neustále.

Niektorí z fanúšikov na mieste nocovali na skladacích stoličkách zabalení v termofólii. Podľa hliadkujúcich policajtov sa trúsili celú noc, s väčšou intenzitou potom po 4.00 hod. Odhady hovoria, že môže prísť až 300-tisíc fanúšikov z Česka i zahraničia. Podľa správy ostrova je však reálne do 22.00 hod. odbaviť približne 50-tisíc smútočných hostí.

Smútočnú rozlúčku vo štvrtok na Žofíne okrem prvých fanúšikov pripomínal aj obrázok, ktorý na miesto priniesli školáci zo základnej školy Karla Čapka. Žiaci triedy 3.B namaľovali Karla Gotta do hviezdy, podpísali sa a odkázali "Karle, nezabudneme".

Masarykovo nábrežie v Prahe od Jiráskovho mosta až po most Légií sa kvôli piatkovej rozlúčke s Gottom uzavrelo v piatok o 01.00 h. Pracovníci Správy služieb hlavného mesta inštalovali mobilné ploty na vyznačenie cesty ku smútočnému miestu. Fanúšikovia sa na Slovanský ostrov dostanú jedine od konca ohradeného priestoru, teda na Janáčkovom nábreží na úrovni električkovej zastávky Újezd. Na dopravu by teda mali využiť linku B metra do stanice Anděl. Do Paláca Žofín povedie trasa cez most Légií a Masarykovo nábrežie. Z budovy budú ľudia odchádzať druhou stranou, cez Slovanský ostrov dôjdu ku Galérii Mánes, kde prejdú priechodom. Na mieste sú okrem desiatok policajtov aj záchranári a dobrovoľníci Českého červeného kríža.

Krel Gott zomrel 1. októbra pred polnocou vo svojej vile na Bertramke vo veku 80 rokov. V posledných rokoch sa potýkal so zdravotnými problémami, podľahol akútnej leukémii.

Najslávnejší český spevák populárnej hudby ovplyvnil niekoľko generácií poslucháčov. Bol hviezdou populárnej hudby od 60. rokov až do súčasnosti. Vydal skoro tri stovky albumov, na svojom konte má desiatky miliónov predaných platní. Svoj posledný album s názvom Tá pravá vydal vlani. Zlatým a Českým slávikom bol zvolený 42-krát, prvýkrát už za rok 1963 a naposledy v roku 2017. Jeho úmrtie vyvolalo mimoriadny ohlas doma aj v zahraničí.