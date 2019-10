V pakistanskej base šlo o život: Tereza spravila pre slávnu političku všetko, čo mohla

Vo väznici Koh Lakhpat v Pakistane, kde je umiestnená Tereza, sedí aj Maryam Nawazová, politička a dcéra bývalého pakistanského premiéra. Tú podľa tamojšieho novinára, s ktorým spolupracuje český Blesk, za mrežami zradilo zdravie. „Tereza dala Maryam Nawazovej lieky, ktoré mala pri sebe. Bohužiaľ, v priebehu včerajška sa jej spravilo ešte horšie,“ opísal situáciu pakistanský novinár. Podľa neho sú Tereza a Maryam kamarátky.

„Správu o zlom stave Nawazovej musela dozorcom povedať práve Tereza. O pár chvíľ neskôr ju už viezla sanitka do nemocnice v Láhaure,“ spresnil miestny zdroj. Ako novinár dodal, politička potom strávila takmer pol dňa mimo väzenia, lebo musela absolvovať zdravotnícke vyšetrenia. Češka sa vraj o svoju kamarátku bála a po celý čas sa starala o to, aby bola v poriadku.

Tento dobrý skutok vrhá na Terezu dobré svetlo. Ak by totiž Češka na Nawazovej zlý zdravotný stav neupozornila, kto vie, ako by to dopadlo. Maryam sa totiž v nemocnici výrazne polepšilo.

Maryam Nawazová je v pakistanskej base od augusta, lebo polícia ju podozrieva z finančných zločinov. Jestvuje ale podozrenie, že je politický väzeň, pretože svetové médiá už predtým uvádzali, že Nawazová je líderka opozičnej strany v krajine, kde vládne pomerne prísny režim.

Terezu Hlůškovú z Česka zadržali pakistanskí colníci na letisku v Láhaure vlani 10. januára. V jej kufri bolo objavených takmer 9 kíl heroínu, ktorý bol ukrytý v dvojitom dne jej kufra. Češka od svojho zadržania trvá na svojej nevine. Sudcu o nej ale nepresvedčila. Tamojší súd ju poslal na osem rokov a osem mesiacov do väzby. Rozsudok je neprávoplatný. Odvolací súd bol v októbri 2019 odročený na neurčito.