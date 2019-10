Otrasný prípad z Talianska: Na rímskom moste obesili figurínu pripomínajúcu Gretu Thunbergovú

Na fotografiách, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, je vidieť figurínu s nápisom "Greta je váš Boh", ktorá má rovnako ako 16-ročná Thunbergová zapletené dva vrkoče. Z mosta, ktorý sa nachádza na ceste vedúcej k rímskemu letisku Fiumicino, ju odstránili miestni hasiči za asistencie polície.

“Greta is your God”

Ponte di via Newton #Roma.

Facciamoci riconoscere sempre.#GretaThunberg I'm so sorry, part of the Italian people is very idiotic pic.twitter.com/BujK0aLweL