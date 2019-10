Nové zistenia k útoku v Paríži: Policajt, ktorý zabil svojich štyroch kolegov, počul v noci hlasy

PARÍŽ - Zamestnanec polície, ktorý vo štvrtok v hlavnom sídle parížskej polície zabil štyroch kolegov, mal noc pred útokom psychotický záchvat, jeho prejav bol nesúvislý a počul hlasy. Uviedli to médiá s odvolaním sa na jeho ženu. Polícia 45-ročného Mickaëla Harpona na mieste zastrelila. Teraz sa snaží zistiť motívy jeho činu.

Harponovu manželku vzali do väzby, hoci voči nej podľa kancelárie parížskeho prokurátora nevzniesli žiadne obvinenia. Policajní predstavitelia naznačili, že mohol mať problémy na pracovisku. Jeho žena zjavne policajtom povedala, že mal roztržku so svojimi šéfmi a cítil sa na pracovisku nedocenený. Harpon bol tiež zo 70 percent hluchý. Na polícii pracoval 16 rokov ako IT špecialista.

Štvrtkový útok nožom si vyžiadal životy troch policajtov a administratívnej pracovníčky. Činy vyšetrujú ako vraždy a teroristický motív predbežne vylúčili. Minister vnútra Christophe Castaner povedal, že jedna zranená osoba musela podstúpiť operáciu. Okrem ministra na miesto činu vo štvrtok dorazil aj prezident Emmanuel Macron a premiér Édouard Philippe. Okolie policajnej centrály na ostrove Île de la Cité pri katedrále Notre Dame po útoku uzavreli.