Pocta mŕtvemu Slávikovi: Ktoré letisko, ulica, fontána či most po ňom ponesie čestný názov?

České médium Lidovky uvádza, že niekoľko návrhov v Prahe už padlo: napríklad most pri Slovanskom ostrove alebo výstavba novej fontány. Viceprimátor Prahy 1 Petr Hejma navrhol symbolické pomenovanie mosta, ktorý spája Masarykovo nábrežie so Žofínom, kde spevák často vystupoval. Pôvodný most na Slovanský ostrov zničila povodeň. V novej podobe ho ako jednooblúkový postavili v roku 1948. „Mohlo by vzniknúť aj niečo, čo by bolo spojené s tvorbou Karla Gotta, napríklad spievajúca fontána, ktorá by prezentovala jeho tvorbu a mohla by byť umiestnená pri Žofíne,“ navrhol námestník primátora Petr Hlubuček, ktorý chce svoj zámer prerokovať s pražskými vodohospodármi. Zdroj: TASR - Henrich Mišovič Čitatelia denníka v diskusii pod týmto článkom navrhovali premenovanie letiska v Ruzyni či ulice, kde spevák býval. Iní zasa upozorňovali, že v Prahe už je Karlovo námestie alebo Karlov most, takže stačí povedať, že nanovo budú tieto miesta odkazovať na umelca. „ V tejto chvíli zvažujeme pomenovanie novej ulice či námestia v plánovanom projekte Smíchov City,“ uviedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková. Prahe chýba nová multifunkčná sála, ktorá by mohla niesť umelcovo meno. Vhodným miestom by bol objekt v parku Sacré Coeur. Zdroj: Petra Bačová V Gottovej rodnej Plzni sa podľa denníka iDnes zrodila úvaha premenovať miestne Nové divadlo. Ak by sa nápad ujal, nieslo by spevákovo meno. Autorom nápadu je niekdajší starosta štvrtého mestského obvodu Michal Chalupný. „Karel Gott bol určite najvýznamnejšou kultúrnou osobnosťou z Plzne za niekoľko posledných desaťročí a určite si vo svojom rodnom meste zaslúži pamiatku,“ uviedol Chalupný. Primátor západočeskej metropoly Martin Baxa však zatiaľ velí skôr vyčkávať. „Od úmrtia Karla Gotta uplynuli iba desiatky hodín. Teraz je čas trúchliť, vyjadrovať sústrasť rodine. Čo sa týka ďalších krokov, počkáme na podnety od občanov. Čokoľvek iné by bolo predčasné.“ Zdroj: FB/LetiskoPraha Iba deň po úmrtí Václava Havla sa v roku 2011 objavila myšlienka pomenovať po ňom pražské letisko v Ruzyni. S ideou však prišiel „nepolitik“ – režisér Fero Fenič. Letisko dnes nesie Havlovo meno, premenované bolo rok po jeho pohrebe.