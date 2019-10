Test rakiet KĽDR z ponorky bol úspešný: Japonsko sa hnevá, žiada prešetrenie

Išlo o prvú skúšku SLBM za obdobie posledných troch rokov. Stredajší test sa uskutočnil len niekoľko dní pred obnovením jadrových rozhovorov medzi USA a KĽDR. Tie sú plánované na 5. septembra. Strela, údajne typ Pukkuksong, bola odpálená o 07.11 h miestneho času z vôd pri východnom pobreží, z blízkosti mesta Wonsan, a smerovala na východ. Podľa velenia juhokórejskej armády preletela približne 450 kilometrov v maximálnej výške okolo 910 kilometrov.

Japonská vláda oznámila, že Severná Kórea vypálila dva projektily, ktoré boli zrejme "balistickými strelami", a jeden z nich dopadol do japonských teritoriálnych vôd. Japonský premiér Šinzó Abe nariadil ministrom, aby záležitosť prešetrili, dodal hovorca japonskej vlády. "Odpálenie balistických striel je porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a my proti tomu dôrazne protestujeme a dôrazne to odsudzujeme," povedal neskôr novinárom samotný premiér Abe.