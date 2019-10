VIDEO Kráľ pódií! Jeden z posledných koncertov Gotta na Slovensku: Naložil Haberovi a vystrelil si z Čechov!

BRATISLAVA - V stredu ráno boli v slzách tisícky Slovákov i Čechov. Do neba odišiel legendárny Karel Gott (†80), ktorý prehral boj s akútnou leukémiou. Maestro zomrel v utorok pred polnocou, naposledy vydýchol doma v kruhu svojej rodiny. Správa zarmútila jeho rodinu, priateľov, no i neskutočné množstvo fanúšikov. Pozrite sa, ako to vyzeralo na jednom z jeho posledných koncertov v Bratislave.

Ten sa konal ešte počas minulého roka, keď slávik vypredával haly v rámci svojho turné Pošli to dál. Už vtedy na pódiu vystupovali jeho dcéry, mladšia Nelly Sofie si zatancovala, staršia Charlottka si so slávnym ockom strihla úžasný duet. Hosťom bratislavského koncertu vtedy boli Marika Gombitová, Jožo Ráž, Vašo Patejdl či Pavol Habera. Práve z posledného menovaného si Karel parádne vystrelil. Na speváka si nachystal mimoriadne vtipnú "habaďúru".

Dueto s Haberom uviedol tak, ako by to nikto neočakával. A síce spoločnou fotografiou, na ktorej Pavol pózuje vo svojich legendárnych rifľových šortkách. „Príde človek, ktorý ma v živote veľmi inšpiroval. Najmä v móde, musím povedať,“ vyhlásil Maestro, čím do popuku rozosmial celý vypredaný štadión. Na vtipnú nôtu sa, samozrejme, chytil aj Pali, ktorý je známy tým, že podarené žartíky má naozaj rád.

Karel Gott vytiahol na Pavla Haberu skutočne podarený záber z minulosti. Zdroj: Facebook KG

„Čakal som, akú habaďúru na mňa vymyslíte s tou fotkou. Ono na tej fotke som mal v podstate prvú verziu kraťasov, ale tie mi pripadali málo sexi, tak som si urobil ešte ďalšiu. To už boli v podstate slipy. Chcel som si to dať aj dnes, ale keďže sedíme, tak som sa na to radšej vyprdol. Ale viete čo... keď budete chcieť, ja vám ich půjčím. Strašne dobre to zaberá na baby,“ smial sa známy kat zo speváckych súťaží.

Že nemá len talent od samého Boha, ale aj zmysel pre humor, predviedol Karel aj o chvíľu neskôr. „Viete, minule som hral v Tatranskej Lomnici. Ako každý Čech som navštívil Tatry, ale ako jeden z mála som sa z nich aj vrátil,” urobil si srandu zo svojich spoluobčanov, no a potom sa venoval tomu, čo vždy vedel najlepšie - spevu.

Karel Gott - zlatý slávik, kráľ pódií a legenda, ktorá navždy zostane v srdciach Slovákov i Čechov. Zdroj: Jan Zemiar

Koncert to bol skutočne famózny, plný nekonečných búrlivých potleskov, skvelých vystúpení, no i pokory a pozitívnej energie, ktorá sa z Gotta doslova nalepila na každého prítomného. Tí, čo mali možnosť byť pri tom, na tento zážitok určite nikdy nezabudnú. Rovnako ako oba naše národy, pre ktoré zostane Karel Gott navždy nesmrteľnou ikonou.