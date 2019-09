Smrť francúzskeho exprezidenta otriasla celým svetom: Steinmeier a Macron mu vzdali hold

"Jacques Chirac vytváral politiku a budúcnosť svojej krajiny a Európy a mal odvahu postaviť sa kriticky k dejinám vlastnej krajiny," napísal Steinmeier v kondolenčnom liste adresovanom francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Jeho slová citovala agentúra DPA. Podľa Steinmeiera Chirac ako francúzsky premiér a prezident desaťročia formoval dejiny a politický život Francúzska.

"Správa o smrti Jacqua Chiraca ma napĺňa hlbokým smútkom," uviedol Steinmeier a dodal, že Nemecko mu vďačí za mnohé. Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder vyhlásil, že Chirac bol lídrom, ktorý vedel, že "Európa môže fungovať len vtedy, ak bude existovať zhoda medzi Nemeckom a Francúzskom". Schröder, ktorý bol kancelárom Nemecka v rokoch 1998-2005, sa v roku 2003 pridal na stranu Chiraca, ktorý bol takisto ako on proti vojne v Iraku vedenej Spojenými štátmi.

"Bol to skúsený politik, Európan, ktorý poznal dejiny, a okúzľujúca osobnosť," povedal o Chiracovi nemecký exkancelár. "Tento človek, ktorý sa stal mojím priateľom, mi bude chýbať," dodal Schröder. Najdôležitejším Chiracovým symbolickým gestom bolo podľa Schrödera pozvanie na oslavy 60. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii, ktoré mu zaslal v roku 2004. Schröder sa tak stal prvým nemeckým kancelárom, ktorý bol na túto významnú udalosť pozvaný.

Ako napísala agentúra AP, na Chiraca si zaspomínali aj britskí súčasní či bývalí politici a štátnici, ktorých názory na Európu boli často v rozpore so Chiracovým postojom. Bývalý britský premiér Tony Blair (1997-2007) nazval Chiraca "veľkolepou osobnosťou francúzskej i európskej politiky". "Aj keď z času na čas nastali odlišnosti (v názoroch), vždy bol milý, veľkorysý a poskytoval osobnú podporu," povedal Blair.

Blairov predchodca v úrade John Major vyhlásil, že Chirac "bol vždy pripravený byť priateľom a partnerom Spojeného kráľovstva". Chirac bol podľa jeho slov "očarujúcim mužom, vrcholným politikom a zároveň človekom, ktorý svoj názor dokázal zmeniť na základe faktov, presvedčenia či okolností". Chiracovi vzdal hold aj libanonský premiér Saad Harírí, ktorý povedal, že Chirac "držal Libanon za ruku v najťažších časoch".

Otec súčasného predsedu vlády - bývalý premiér Rafík Harírí - bol totiž Chiracovým blízkym priateľom. Po tom, čo bol na Rafíka Harírího v roku 2005 spáchaný atentát, pricestoval Chirac spolu so svojou manželkou do Bejrútu, aby podporil takzvanú cédrovú revolúciu, ktorá vyústila do odstúpenia vlády a odchodu sýrskej armády.

Podľa Macrona to bol veľký francúz

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vzdal vo štvrtok hold jednému zo svojich predchodcov v úrade - Jacquovi Chiracovi, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 86 rokov. Vo svojom televíznom príhovore Macron označil Chiraca za "veľkého Francúza", ktorý bol stelesnením svojej krajiny. Pripomenul súčasne, že Chiraca dnes oplakáva nielen Francúzsko, ale spomína sa naňho naprieč celou Európou.

"Jacques Chirac bol veľkým Francúzom, slobodným a milujúcim našu kultúru... Bol to štátnik, ktorého sme mali radi tak, ako on mal rád nás," uviedol Macron. Chirac podľa Macrona "zažil v politike všetko: úspechy, aj pár prehier, vernosť i sklamania". Macron v príhovore pripomenul aj niekoľko zásadných rozhodnutí, ktoré Chirac ako prezident prijal. Ako príklad uviedol Chiracov prejav z roku 1995, ktorý predniesol na parížskom velodróme Vél d'Hiv a v ktorom prvýkrát uznal zodpovednosť Francúzska za deportácie Židov počas druhej svetovej vojny.

Macron tiež vyhlásil, že Chirac viedol "nezávislé a hrdé Francúzsko, ktoré je schopné postaviť sa proti neoprávnenému vojenskému zásahu", ktorým bolo odmietavé stanovisko k účasti Francúzska vo vojne v Iraku v roku 2003. Vyzdvihol tiež Chiraca "za boj za Európu národov, a nie za Európu trhov". Dodal, že Chirac chcel "silnejšiu a lepšie chránenú Európu založenú na neochvejnom francúzsko-nemeckom priateľstve".

Či už hovoril s farmármi, robotníkmi alebo s umelcami, "mal v sebe hlbokú lásku k ľuďom v celej ich rozmanitosti", uviedol Macron.

Ako informovali francúzske médiá, Elyzejský palác od 21.00 h SELČ otvoril svoje brány, aby sa ľudia mohli zapísať do vystavených kondolenčných kníh. Urobiť tak bude možné až do nedele večera. Vzdať hold Chiracovi bude možné aj na ďalších miestach v Paríži - napríklad i v Invalidovni. Elyzejský palác v priebehu podvečera oznámil, že budúci pondelok bude vo Francúzsku dňom štátneho smútku.

V tento deň na poludnie sa v parížskej Katedrále sv. Sulpícia uskutoční omša. Chirac bude mať štátny pohreb. Uskutoční sa na budúci týždeň. Miesto, kde sa obrad uskutoční, zatiaľ nie je známe. Mesto Paríž, ktorého bol Chirac dlhé roky primátorom, si pamiatku exprezidenta uctilo vo štvrtok o 21.00 h SELČ vypnutím osvetlenia na jednej zo svojich najcharakteristickejších dominánt - Eiffelovej veži, uviedla televízia BFMTV.