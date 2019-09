Na krach cestovky doplatili aj Slováci: Za zájazd dali takmer 1500 eur, v Turecku ich čakal šok

BRATISLAVA - Pondelkový krach jednej z najväčších cestovných kancelárií sveta sa dotkol státisícov dovolenkárov. Tí, ktorých organizátorom zájazdu bola britská Thomas Cook alebo jej dcérske spoločnosti, sa z noci na ráno ocitli vo veľkej neistote a stretávajú sa s rôznymi problémami. Hotely v obave, že nedostanú sumy za pobyty, vymáhajú peniaze priamo od turistov. Presne to sa stalo aj Slovákom v Turecku. Na recepcii im povedali, že musia znovu zaplatiť, inak si z nich urobia v podstate rukojemníkov.

"Momentálne sme v Turecku a zajtra máme ísť domov. Cestovke sme uhradili bezmála 1500€, teda celú sumu v polovici augusta. Dnes si nás zavolali na recepciu, že musíme uhradiť 670€, inak nás nepustia domov," napísala nám do redakcie v utorok naša čitateľka.

Zostala prekvapená, pretože v médiách sa objavila informácia, že "cestovná kancelária Neckermann Slovakia s.r.o. je momentálne zisková a má dostatok finančných prostriedkov potrebných pre jej chod". Išlo o vyjadrenie Kataríny Kukurovej, hovorkyne poisťovne Generali, v ktorej je cestovná kancelária Neckermann Slovakia poistená voči insolventnosti.

Slovenka, ktorá kontaktovala aj cestovnú kanceláriu, sa však podľa jej slov dozvedela, že im neostáva nič iné, iba zaplatiť a potom si peniaze vymáhať od poisťovne. V tomto prípade je však dôležité skontrolovať si v zmluve, kto je skutočným organizátorom zájazdu, pretože mohlo ísť iba o sprostredkovanie. Poistovne Generali sa podľa našich informácií týkajú iba klienti zájazdov, ktorých organizátorom je CK Neckermann Slovakia.

"S cestovnou kanceláriou Neckermann Slovakia s. r. o. aktívne komunikujeme. Cestovná kancelária Neckermann Slovakia s. r. o. nám potvrdila, že má dostatok finančných prostriedkov potrebných pre jej chod. Samozrejme, v prípade vyhlásenia insolventnosti CK Neckermann Slovakia s. r. o., je naša poisťovňa pripravená podniknúť všetky potrebné kroky pre bezpečný návrat dovolenkárov zo zahraničia, ako aj preplatenie finančných prostriedkov pre tých cestujúcich, ktorí ešte neodcestovali," zopakovala pre topky.sk Katarína Kukurová.

"Podľa našich informácií sa vzniknutá situácia nijako nedotkla dovolenkárov, ktorí si zakúpili zájazd, ktorého organizátorom je cestovná kancelária Neckermann Slovakia s. r. o. Títo dovolenkári naďalej dovolenkujú vo vybraných letoviskách," dodala.

Odporúčanie SACKA

Skontrolovať si organizátora zájazdu v zmluve o zájazde odporúča aj prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. V prípade, ak je organizátorom Thomas Cook, Neckermann Reisen, AirMarin, Oeger Tours a Bucher, Berkes slovenským občanom odporúča, aby sa so žiadosťou o ďalšie informácie obrátili na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru, kde si kúpili zájazd.

"Klienti, ktorí sa nachádzajú v destinácii a hotel od nich požaduje platbu v rámci paušálneho zájazdu, si tento dodatočný výdavok môžu nárokovať u likvidátora," píše sa na stránke Neckermanna.

Poistným likvidátorom je rakúsky Allianz

Na stránkach neckermanntravel.sk a neckermannreisen.sk je verejný oznam, že rokovania o zvýšení kapitálu Thomas Cook Group neviedli k pozitívnemu výsledku. Vyplýva z toho, že Thomas Cook Austria AG pozastavil predaj.

Thomas Cook Group v oficiálnom stanovisku neodporúča vycestovať partnerom a zákazníkom v prípade zájazdov s termínom odletu do pondelka 30. septembra vrátane. Namiesto toho by mali klienti so zakúpenými zájazdmi, na ktoré sa vzťahuje poistenie proti insolvencii, kontaktovať poistného likvidátora, ktorým je rakúska pobočka poisťovne Allianz.

Ministerstvo zahraničia situáciu monitoruje

„Sme v kontakte s britskými úradmi aj so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárii a cestovných agentúr (SACKA)," uviedol riaditeľ tlačového odboru rezortu Juraj Tomaga. Ministerstvo zahraničia odporúča slovenským klientom sledovať webovské sídlo cestovnej kancelárie Thomas Cook, prípadne kontaktovať najbližší slovenský zastupiteľský úrad.

"Cestovná kancelária pripravuje rozsiahly plán repatriácie turistov, na ktorých sa vzťahuje ochrana prostredníctvom európskej smernice ATOL platnej aj pre Spojené kráľovstvo a ďalšie členské krajiny Európskej únie," avizoval Tomaga.

Krach zobral prácu tisícom ľudí

Britská CK Thomas Cook v dôsledku úpadku zrušila státisíce rezervácií dovoleniek po tom, ako sa jej nepodarilo zabezpečiť financie na svoju záchranu. Po krachu uviazlo v dovolenkových destináciách zhruba 600-tisíc turistov.

Úpadok firmy v pondelok 23. septembra oznámil britský úrad pre civilné letectvo. Podľa neho v zahraničí v tom čase dovolenkovalo 150-tisíc Britov, ktorým bude treba vyplatiť odškodné. Zrušené budú tiež všetky lety jej štyroch aerolínií, o prácu príde 21-tisíc zamestnancov v 16 krajinách sveta vrátane 9000 v Británii.