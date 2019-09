OSN predĺžila misiu v Afganistane: Čína so svojou novou hodvábnou cestou neuspela

Čína a Rusko sa podľa diplomatov v pondelok na pôde BR OSN dostali do sporu s USA a ďalšími členmi rady v súvislosti s trvaním Pekingu na tom, aby rezolúcia spomenula jeho stratégiu "Jeden pás, jedna cesta" ako príklad hospodárskej iniciatívy, ktorá si zasluhuje uznanie. Hoci táto obchodná cesta neprechádza cez Afganistan, zdalo sa možné aj to, že Čína by návrh rezolúcie vetovala. Mandát misie OSN v Afganistane by pritom vypršal v utorok o polnoci.

Po dlhých rokovaniach dosiali v utorok diplomati kompromis v podobe indonézsko-nemeckého návrhu textu rezolúcie, ktorý napokon 15 členovia rady schválili jednomyseľne. Pôsobenie misie OSN v Afganistane tým predĺžili o ďalší rok. Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Kelly Craftová uviedla, že rezolúcia by bola dôraznejšia, ak by jeden členský štát netrval na vyzdvihnutí "národných politických priorít", čím odkazovala zjavne na Čínu.

Britská veľvyslankyňa Karen Pierceová hovorila o "náročnom procese" v dôsledku odporu "jedného člena rady". Formulácia rezolúcie bola podľa nej síce posilnená najmä v oblasti ľudských práv a ochrany žien, no zmienené problémy pri tvorbe rezolúcie zabránili "ešte silnejšiemu textu" zameranému na zmiernenie konfliktu.

Nemecký veľvyslanec Christoph Heusgen uviedol, že v prijatej rezolúcii sú "stredobodom" obyvatelia Afganistanu. V súvislosti s postojom Číny dodal, že aj keď nespomína konkrétne iniciatívy, hospodársky rozvoj je veľmi dôležitý pre rozvoj vojnou zdevastovanej krajiny.