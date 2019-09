Vodička (21) mala nehodu na kruháči: FOTO Znamenie zhora! Vyhla sa sexu so svojím bývalým

LONDÝN - Mladá žena tvrdí, že jej vesmír dal jasne najavo, že robí nesprávnu vec, keď sa rozhodla zájsť znovu na stretnutie so svojím expriateľom. Na kruhovom objazde totiž došlo k nehode a jej auto skončilo s nabúranou prednou maskou. Podľa nej to malo byť znamením, že vyspať sa s bývalým by bola pekná hlúposť. Málokto asi takto osudu ďakuje, že bol účastníkom havárie.

Chloé Langtonová z Hinckley v anglickom grófstve Leicestershire uverejnila na twitteri záber svojho poškodeného auta. Namiesto vyplakávania nad škodou a trampotami s opravou však k nemu pridala zaujímavý text, v ktorom sa priznala, že mala v pláne urobiť zjavnú chybu. Vesmír jej v tom však zabránil.

Zdroj: Twitter/sick1hun

V sobotu popoludní sa vybrala autom do domu svojho bývalého priateľa, no na kruhovom objazde mala nehodu. Auto pred ňou muselo zabrzdiť kvôli inému vodičovi a ona nabúrala do jeho zadnej časti. Odniesli to, našťastie, iba pokrčené plechy.

Zdroj: Twitter/sick1hun

Na margo svojho bývalého sa podľa MailOnline vyjadrila, že pre ňu vôbec nie je vhodný. Neprechovávajú k sebe nijaké romantické emócie. Odišla od neho, no občas sa spolu vyspia. Zdá sa však, že po nehode, by sa to malo zmeniť, keďže Chloé ju považuje za znamenie osudu, aby už nestvárala hlúposti. Ktohovie, či tento krok zobral pozitívne aj ej expriateľ.