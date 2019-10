Sexuálna výchova je tabu: Českí učitelia nosia do školy ako pomôcky uhorky a banány

Sexuálna výchova bola na školách podľa českého denníka iDnes roky tabu, niektorí ministri o jej výučbe nechceli ani počuť a dodnes sa neučí ideálne. „Najmenej tretina pedagógov nie je na vyučovanie sexuálnej výchovy vhodná,“ hovorí známy sexuológ Radim Uzel. Učiteľka v deviatej triede rozdáva test s otázkami opakujúcimi učivo ôsmeho ročníka. Nájdeme v ňom otázky na typy svalstva u ľudí, koľko je v tele kostí alebo ako pracuje srdce. Jedna sa tiež pýta, pred čím chráni hormonálna antikoncepcia. Sotva tretina detí však odpovie správne a zvyšok sa pri vysvetľovaní zakoktáva.

„Chcela som hneď na ďalší deň nakúpiť uhorky, banány i kondómy a učivo začať netradične, ale nakoniec som sa rozhodla vziať to od základu. Deti totiž neboli schopné zmysluplne odpovedať, ako to s tou antikoncepciou je. A skúšala som to na dvoch triedach deviatakov. Takže teraz preberáme, čo na čo slúži, ako telo funguje a čo sex pre život znamená,“ hovorí učiteľka z istej základnej školy, ktorá zverejňuje svoje skúsenosti anonymne na sociálnych sieťach. „Podľa mňa si učitelia prehadzujú tému medzi sebou s tým, že to s deťmi preberie niekto iný. Množstvo škôl ani nemá predmet Výchova ku zdraviu, kde je na to viac času. Preto obetujem pár hodín mineralógie a preberieme viac sexuálnej výchovy. Nasadzovanie kondómov si necháme na neskôr. Je totiž problém zohnať a nanosiť do školy šesťdesiat kondómov a uhoriek naraz,“ dodáva začínajúca učiteľka. Zdroj: thinkstock.com Antikoncepcia je učivo zo záveru ôsmeho ročníka, ale je naň málo času i pre akcie na záver školského roka. Súčasne ide o tzv. prierezovú tému, je teda povinné sexuálnu výchovu prebrať, ale v rozvrhu nie sú pevne stanovené hodiny. Často sa tak preberá predovšetkým telesná stránka veci.

„Pre niektorých pedagógov môže byť zložité hovoriť o sexe, takže sa radšej sústredia na jednoduchú biológiu a ako neotehotnieť. To je, samozrejme, dôležité, ale rovnako je dôležité hovoriť o potešení, orgazme a sociálnych aspektoch sexuálneho života,“ hovorí Johanna Nejedlová zo spolku Konsent, ktorý usporadúva v školách workshopy zamerané na sexuálnu osvetu. Odpovede na otázky o sexe nie sú podľa detskej psychologičky Jitky Jeklovej iba v réžii školy, ale predovšetkým rodičov. Nie každej rodine je tiež príjemné, aby sa o takej citlivej téme hovorilo v škole a chcú s ním začať radšej doma.

„Dôležitá je komunikácia medzi rodičmi a školou, aby napríklad rodina vedela o tom, že sa téma bude preberať. Taká dôležitá vec, akou je sexuálna výchova, nemá byť iba na škole. Dieťa môže chýbať a informácie by potom nedostalo vôbec. Rodičia by naopak nemali na otázky odpovedať: ‚Na to máš ešte čas‘. Pretože neskôr už môže byť naozaj neskoro,“ dopĺňa brnianska psychologička a spoluprácu radí aj ministerstvo školstva. Zdroj: thinkstock.com Stále vedú informácie od kamarátov a z internetu. Pred internetom varuje i sexuológ Radim Uzel. „Deti otázkam okolo sexu, bohužiaľ, väčšinou nerozumejú, alebo rozumejú nesprávne. Často je to práve v dôsledku ovplyvnenia dezinformáciami šírenými internetom. Pred takzvaným kybersexom by však mala byť varovaná mládež všetkých vekových kategórií,“ dodáva Uzel.

„Neexistuje krajina, ktorá by bola s úrovňou svojej školskej sexuálnej výchovy spokojná. V porovnaní s Európou sme niekde v polovici. Tradične kvalitná je výučba v severských krajinách. Existujú však aj štáty, kde sexuálna výchova buď neexistuje, alebo je naprosto nedostatočná, ako napríklad v Poľsku či na Slovensku,“ dopĺňa sexuológ Radim Uzel. Napríklad vo Švédsku funguje sexuálna výchova ako povinný školský predmet už od roku 1945 a deti súťažia v nafukovaní kondómov už v škôlke. V českých školách je odporúčanie ministerstva platné od roku 2010.