V Izraeli sa začali predčasné voľby, rozhodnú o politickom osude Netanjahua

Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky by každá z týchto strán mala získať približne 32 kresiel v 120-člennom parlamente. Dôležitou postavou volieb je aj bývalý minister obrany Avigdor Lieberman so svojou sekulárnou pravicovou stranou Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov), ktorý podľa agentúry AFP zaujal voličov kampaňovým sloganom Urobme Izrael opäť normálnym. Po minulých voľbách, ktoré sa konali v apríli, Lieberman odmietol vstúpiť do Netanjahuovej pripravovanej koalície a je možné, že jeho strana bude jazýčkom na váhach pri zostavovaní vlády aj po týchto voľbách.

Výsledok volieb, ktoré sa pokladajú aj za referendum o dlhoročnom premiérovi Netanjahuovi, bude tesný aj podľa jeho spojenca - amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Bude to tesné...sú to voľby 50 na 50," uviedol v pondelok. Na hlasovaní sa môže zúčastniť 6,4 milióna voličov. V celom Izraeli je 10.700 volebných miestností, ktoré sú otvorené od 6.00 h SELČ až do 21.00 h SELČ. Prvé povolebné odhady sa očakávajú hneď po skončení volieb a oficiálne výsledky až v stredu. Na priebeh volieb dohliada približne 18.000 policajtov, členov bezpečnostných služieb a dobrovoľníkov.