Vražda v luxusnom rezorte: FOTO Vlamači dobodali tehotnú matku pred očami manžela a syna

HLULEKA - Učiteľka Karen (†31) podľahla zraneniam na mieste, jej manžel (33) dokázal s niekoľkými bodnými ranami vziať dvojročného syna do náruče a utiecť. Tragédia sa stala po tom, čo sa do ich samostatnej chatky v luxusnom dovolenkovom rezorte v Juhoafrickej republike asi o tretej v noci vlámali dvaja muži vyzbrojení nožmi. Pri útoku zahynulo aj Karenino nenarodené dieťa, bola v treťom mesiaci tehotenstva.

Tehotná matka bola zavraždená deň po svojich narodeninách. Násilníci na ňu zaútočili počas spánku. Jej manžel spal hneď vedľa nej. V chatke bol aj ich dvojročný syn Hayden, ktorý ako jediný vyviazol bez zranení.

Dvojica si v roku 2017 otvorila farmu v meste Underberg. Zdroj: FB/Karen Turner

Rodinka vycestovala do Južnej Afriky na dovolenku. Ubytovala sa tam v prírodnej rezervácii Hluleka. Ich priatelia si prenajali chatku hneď vedľa nich. V luxusnom dovolenkovom rezorte oslávili Karenine 31. narodeniny. Deň po tom, vo štvrtok, sa odohrala tragédia. Do chatky manželov sa nadránom vlámala dvojica útočníkov s nožmi.

Karen a Matthewovi sa narodil syn Hayden. Zdroj: FB/Karen Turner

Zabili tehotnú ženu, následne uštedrili niekoľko bodných rán do hornej časti tela aj jej mužovi. Matthew napriek utŕženým zraneniam dokázal vziať syna do náruče a utiecť. Dieťaťu sa nič nestalo, muža previezli leteckí záchranári do najbližšej nemocnice, kde podstúpil operáciu. Zotavuje sa na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Zdroj: FB/Karen Turner

Polícia už identifikovala jedného z podozrivých, no k jeho zatknutiu nedošlo. Dosiaľ nie je známy motív bezcitného útoku.