Ruský poslanec prišiel so zásadným návrhom: Zrušme nariadenie o nehasení lesných požiarov

MOSKVA - V ruskej Štátnej dume sa objavil návrh zrušiť nariadenie ruského ministerstva prírodných zdrojov, ktoré neumožňuje hasiť lesné požiare, ak by náklady na ich likvidáciu boli z ekonomického hľadiska neprimerané.

Ako vo štvrtok informovala agentúra Interfax, s návrhom prišiel predseda parlamentného výboru pre prírodné zdroje a pôdohospodárstvo Nikolaj Nikolajev. Toto príslušné nariadenie v Rusku platí od roku 2015. Nikolajev upozornil, že v Rusku sa toto leto hasilo len desať percent vyčíňajúcich lesných požiarov, zvyšné sa nelikvidovali na základe spomínaného nariadenia.

V súvislosti s tým však poslanec zdôraznil, že netreba mať na pamäti len ekonomiku, ale "aj ľudí, ktorí dýchajú dym, ktorí trpia, sú to milióny ľudí"; zároveň vyzval prehodnotiť vládne nariadenie. Navrhol tiež prijať novú metodiku výpočtu škôd spôsobených požiarmi, ktorá by brala do úvahy nielen cenu drevnej hmoty, ale aj škody, ktoré vzniknú občanom.

Podľa federálnej služby na ochranu lesov (Avialesoochrana) najväčšie lesné požiare v Rusku zaznamenali tento rok v Jakutsku, v Krasnojarskom kraji a Irkutskej oblasti, kde horeli porasty na území s rozlohou viac ako 2,6 milióna hektárov. Väčšina požiarov sa nachádzala v ťažko prístupných oblastiach. Dym z nich sa však rozšíril aj nad obývané regióny Tomskej, Novosibirskej a Kemerovskej oblasti, Altajského kraja a Chakaskej republiky.