V Berlíne zavraždili čečenského veliteľa: Nitky smerujú do Kremľa, Putinov hovorca to popiera

On a jeho rodina sa usadili v Berlíne, kde sa pravidelne zúčastňovali na piatkových modlitbách v miestnej mešite. 23. augusta, keď opustil mešitu a kráčal po lesnej cestičke, k nemu prišiel muž na bicykli a dvakrát ho strelil do hlavy. Takmer okamžite ho zabil. Čangošvili bol zatiaľ poslednou obeťou mnohých záhadných vrážd za mnoho rokov, zameraných na čečenských exulantov a Rusov, ktorí mali niečo do činenia s Kremľom alebo s ruskými bezpečnostnými službami. Nemecká polícia zatkla ruského muža a nemecké médiá citovali nemenované oficiálne zdroje, podľa ktorých vyšetrovatelia skúmajú, či vražda nebola v skutočnosti politickým atentátom. Čangošviliho známi medzičasom povedali, že niet pochýb o tom, že to bol trest za jeho prácu na prelome storočia, keď plnil úlohu vojenského veliteľa v Čečensku. Niektorí dokonca kritizovali nemeckú vládu za to, že neschválila jeho žiadosť o azyl. Zdroj: Profimedia “Skutočnosť, že bojoval v druhej čečenskej vojne ako veliteľ strednej úrovne, stačila, aby ho prenasledovali,” povedal Saičan Muzajev, Čangošviliho známy pre ruskú verziu média Current Time pod vedením RFE / RL v spolupráci s VOA. „Vždy to hovoril [že jeho život je v nebezpečenstve],“ uviedol v rozhovore Ekkehard Maass, riaditeľ nemecko-kaukazskej spoločnosti, nemeckej charitatívnej organizácie. “Mne je jasné, že stopa vedie do Moskvy.” „Vždy bol vystrašený,“ povedala Tamta Mikeladzeová, gruzínska právnička v oblasti ľudských práv, ktorá pomáhala Čangošvilimu, keď žil v Gruzínsku. "Vždy sa obával, že úsilie ruských bezpečnostných agentúr nájsť ho stále pokračuje. Jeho vražda v Berlíne vyvolala obavy a hlboký zármutok v jeho domácej komunite v Gruzínsku,” dodala.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol tvrdenie o účasti ruskej vlády. „Toto, samozrejme, nemá nič spoločné s ruskou vládou, s oficiálnymi agentúrami,“ vyhlásil. Zdroj: SITA/AP Čangošviliho korene siahali do rokliny Pankisi, kedysi problémovej oblasti Gruzínska, v ktorej žije etnické čečenské spoločenstvo známe ako Kist. V priebehu rokov sa tam usadilo aj mnoho čečenských utečencov z Ruska. Keď ruské ozbrojené sily napadli Čečensko v roku 1999 – región mal čiastočnú autonómiu od konca prvej čečenskej vojny v roku 1996 – Čangošvili sa pripojil k mnohým bojujúcim čečenským mužom. Jeho priatelia a známi povedali, že velil skupine niekoľkých desiatok bojovníkov. Bojoval spolu so známym poľným veliteľom Šamilom Basajevom a Aslanom Maschadovom, ktorý krátko pôsobil ako prezident Čečenska. Basajev bol zabitý pri výbuchu v Ingušsku na hranici s Čečenskom v roku 2006. Maskhadov bol zabitý v roku 2005 v Čečensku pri útoku agentov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). V roku 2005 Čangošvili utiekol z Ruska do Gruzínska a dostal gruzínsky pas použitím priezviska svojej matky, aby čiastočne zamaskoval svoju totožnosť. Jeho starší brat Zurab povedal, že Čangošvili prežil v roku 2008 pokus o únos. V tom čase sa skupina jednotlivcov v rokline Pankisi sprisahala, že ho unesie do Ruska. V roku 2015 Čangošvili prežil pokus o atentát v centre Tbilisi, štyrikrát ho zasiahli do ruky a ramena. Výsledkom bolo, že on a jeho príbuzní požiadali o ochranu gruzínske úrady, ale podľa právničky Mikeladzeovej jeho žiadosť zamietli. Okrem toho povedala, že prokurátori urobili len málo pre to, aby úplne preverili pokus o atentát. To nakoniec viedlo k jeho rozhodnutiu utiecť z Gruzínska cez Ukrajinu a Poľsko a hľadať azyl v Nemecku. Zdroj: Profimedia „Myslím si, že to boli tí istí ľudia, ktorí sa ho pokúsili zabiť v Gruzínsku,“ vyhlásil jeho brat Zurab. "Možno, že ozbrojenci boli iní, ale velitelia boli rovnakí: ruská FSB." Podobne ako Zurab, aj mnohí Čečenci, ruskí disidenti a ďalší pozorovatelia si myslia, že vo vražde má prsty Moskva. Nemecké médiá však špekulujú, že sa na Čangošviliho možno zamerali ruskí bezpečnostní agenti podobne ako v prípade dvojitého agenta KGB Sergeja Skripaľa, ktorého v Anglicku v roku 2018 niekto otrávil. V roku 2006 prezident Vladimir Putin podpísal rozkaz legalizujúci zabíjanie ľudí, ktorí žijú mimo Ruska a sú považovaní za teroristickú hrozbu. V zásade ide o atentáty schválené štátom.