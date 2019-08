Americkí vojaci z Afganistanu odídu: Trump chce znížiť ich počet na 8600

Šéf Bieleho domu v The Brian Kilmeade Show vo štvrtok uviedol, že USA sú blízko k uzatvoreniu dohody s hnutím Taliban, aj keď nemá istotu, či sa to napokon aj podarí. Pentagon pracuje na pláne stiahnuť polovicu zo 14-tisíc amerických vojakov, no Taliban požaduje odchod všetkých jednotiek. Predstaviteľ americkej armády v stredu povedal, že je príliš skoro hovoriť o kompletnom stiahnutí vojakov. Dodal, že americká dohoda s Talibanom závisí od bezpečnostných podmienok a že afganské jednotky aj naďalej potrebujú pomoc Američanov.