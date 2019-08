Oslavy výročia SNP budú tento rok výnimočné: Pôvodný plán je ale v troskách, trapas s tankami

Tohtoročné oslavy výročia SNP, ktoré budú už tradične prebiehať v Banskej Bystrici čaká oproti bývalým ročníkom niekoľko zásadných zmien. Ministerstvo kultúry totiž pristúpilo ku kroku, ktorý mení organizačnú štruktúru podujatia, ktorá fungovala od roku 2006. Centrálny register zmlúv hovorí o tom, že k na podujatí sa bude angažovať neznáma firma Vertigo s.r.o. Jej prínos bude spočívať v zabezpečení kultúrneho programu.

Túto záležitosť pritom doteraz organizačne zastrešovalo priamo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Podľa registra zmlúv firma od štátu zinkasuje rovných 252-tisíc eur. Zmluva pritom hovorí o komplexnom projekčnom riešení podujatia, personálnom pokrytí a propagačnej politike podujatia.

Predstavili program

Spoločnosť Vertigo sme požiadali o programový priebeh podujatia. Ten nám poskytol jej štatutár Robert Zsigó. Začne sa 29. augusta o desiatej hodine predpoludním preletom leteckej techniky ozbrojených síl. Pokračovať sa bude pietnym aktom kládenia vencov. Krátko pred jedenástou hodinou sa začne slávnostné zhromaždenie a samozrejmý bude aj príhovor hostí.

Pri tejto príležitosti má hostí privítať riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorý mal organizovanie tohto podujatia doteraz pod palcom. O jedenástej hodine má prehovoriť prezidentka Zuzana Čaputová a predseda parlamentu Andrej Danko.

Po nich budú následovať prihovory zahraničných hostí a tiež prejav jedného z podpredsedov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Približne o 11:20 vystúpi so svojim príhovorom aj predseda vlády Peter Pellegrini, po ktorom prebehne aj oceňovanie veteránov. O pol dvanástej napokon prebehne slávnostná modlitba.

Celá vojenská prehliadka sa potom uskutoční o tretej hodine poobede na nábreží a potvrá hodinu a pol. Nebudú chýbať vystúpenia Bratislava Hot Serenaders a umeleckého kolektívu SĽUK. O 17:45 prebehne premietanie filmu Povstanie a o pol deviatej večer budú oslavy finišovať Galaprogramom.

Kultúrna organizácia pod záštitou tretej strany

Ako sme už vyššie spomenuli, organizačnou novinkou podujatia je prenos právomoci pri tvorbe kultúrneho programu z Múzea SNP na súkromnú firmu Vertigo s.r.o., ktorú vybralo ministerstvo. Podľa portálu finstat jej súčasné tržby predstavujú takmer 150-tisíc eur. Centrálny register zmlúv pritom hovorí, že za zorganizovanie týchto osláv zinkasujú presne 250-tisíc, čo predstavuje vyššiu sumu ako všetky doterajšie tržby firmy, ktoré popísal Finstat.

Podľa portálu Aktuality.sk k tomu vraj ministerstvo pristúpilo bez toho, aby usporiadali verejnú súťaž. K tomu im vraj pomohla výnimka v zákone. Tá totiž hovorí o tom, že je možné takéto kultúrne podujatie usporiadať bez spomínanej súťaže vtedy, ak suma nepresiahne 260-tisíc eur. Podľa portálu sa rezort mohol rozhodovať medzi troma väčšími spoločnosťami, z ktorých si mal vybrať jedinú, a to práve Vertigo.

Ministerstvo argumentuje, že pri výbere prihliadali na výslednú podobu projektu, s ktorou prišiel dodávateľ. ”Najdôležitejším kritériom pri výbere dodávateľa služieb bolo okrem ceny aj prepracovanosť projektu osláv vrátane predstavenia skúseného tímu ľudí. Kvalita ponuky nás presvedčila o tom, že dostaneme služby v špičkovej kvalite. Veríme, že dôstojný priebeh osláv a jeho organizačno-technické zvládnutie bude najlepším dôkazom toho, že sme sa rozhodli správne… Preto veríme, že aj médiá prispejú k tejto významnej udalosti pozitívnymi a objektívnymi informáciami, aby sme si tak uctili všetkých, ktorí sa pred 75. rokmi zapojili do nášho národnooslobodzovacieho boja za slobodu,” povedalo ministerstvo pre portál Webnoviny.

VIDEO Tlačová konferencia ohľadom programu osláv 75. výročia SNP

Usporiadanie je drahšie ako kedykoľvek predtým

Celkové náklady sa dostali na úroveň vyššiu ako tri milióny eur. Tento rozpočet na podujatie schválila vláda Petra Pellegriniho. Podujatie pred piatimi rokmi, kedy išlo o 70. výročie osláv pritom stálo 480-tisíc eur, pričom vtedy bola súčasťou tejto ceny aj úprava areálu pamätníka SNP, čiže prakticky išlo o 280-tisíc eur. Na 65. výročie sa minulo 165-tisíc eur.

Firma Vertigo pritom podľa Aktualít už pre jeden z vládnych rezortov podujatie usporiadala. Vertigo pôsobila ako sprostredkovateľ pri predaji reklamného priestoru na sociálnych sieťach pre rezort pôdohospodárstva, ktorý je vedený Gabrielou Matečnou, a teda stranou SNS.

Žalostný stav prezentovanej techniky

Podľa zistení Denníka N je navyše stav techniky, ktorú chcú počas vojenskej prehliadky odprezentovať nevyhovujúci. Podľa informácií portálu sa kusy techniky lepia "na poslednú chvíľu" dokopy, a to tým štýlom, že súčiastky z jedného nefunkčného kusu inštalujú do druhého atď. Situácia je alarmujúca hlavne pri tankoch modelu T-72, kde ešte v januári štáb hovoril o ukážke desiatich kusov. Dnes je však situácia iná. Podľa najnovších informácií sa však ukážu len štyri.

Tieto štyri stroje budú navyše musieť prejsť "revitalizáciou" z Česka, odkiaľ budú dodávať gumené pásy. Pomocou nich sa tanky pohybujú po asfaltovej ploche tak, aby ju nepoškodili. Generálny štáb pritom koncom vlaňajšieho roka sľuboval, že pri dostupnosti desiatich takýchto strojov má aspoň v ôsmich z nich dôjsť k oprave. Výsledný efekt však hovorí napokon o štyroch tankoch.

Armáda však nemá dostupné len tieto štyri tanky. V súčasnosti by malo byť podľa Denníka N pojazdných desať až štrnásť tankov z celkových 22. Na prehliadke sa však môžu ocitnúť len tie, na ktorých opticky nebadať žiadne poškodenia a to aj po technickej stránke. Navyše by pri nich nemalo hroziť, že sa uprostred prehliadky nečakane zastavia takpovediac na "polceste".

Kto všetko dostal pozvánky?

Medzi oficiálnou delegáciou, ktorá bola na oslavy pozvaná pred časom zazneli aj také mená ako Vladimir Putin či Donald Trump. Šéfa Kremľa dokonca osobne pozval aj premiér. "Sme veľmi radi, že sa tu stretávame v roku, keď si pripomíname 75. výročie SNP. Boli by sme veľmi radi, keby sme mohli privítať zástupcov Ruskej federácie na najvyššej možnej úrovni, a bolo by nám cťou, keby boli zastúpené priamo vašou osobu," uviedol Pellegrini ešte počas júnového stretnutia s Putinom.

Pozvánky rozdával aj predseda NR SR Andrej Danko. "Pán predseda NR SR Andrej Danko pozval na oslavy SNP zástupcov oboch komôr ruského parlamentu. Účasť potvrdili Piotr Tolstoj, pra-pravnuk L.N.Tolstého a takisto aj Sergej Petrov," potvrdil pre Topky Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Medzi pozvanými sa ocitol aj americký prezident Donald Trump. "Pripúšťam možnosť, že by sa v tomto roku mohol konať na slovenskom území summit lídrov Ruska a Spojených štátov. Ide nám hlavne o to, aby oslavy 75. výročia vypuknutia SNP boli dôstojné. Preto pán predseda vlády Pellegrini pozval aj prezidenta USA Donalda Trumpa, aj najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie. Nechceme však z osláv robiť preteky. V prvom rade to budú oslavy pre našich ľudí," povedal pre portál Pravda Miroslav Lajčák. Možnosť, že by sa stretli dvaja najväčší svetoví predstavitelia na oslavách SNP v Banskej Bystrici teda existuje a pre Slovensko by nepochybne predstavovala historický míľnik. Táto možnosť sa však podľa viacerých informácií nejaví ako reálna.

Do prehliadky dajú viac ako 100-tisíc eur

Vojenská prehliadka, ktorá bude 29. augusta súčasťou celonárodných osláv 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, nie je žiadnou demonštráciou sily. Konštatoval to v stredu v Banskej Bystrici minister obrany Peter Gajdoš v súvislosti s niektorými medializovanými informáciami týkajúcich sa príprav na oslavy SNP.

"Vojaci si chcú aj takto uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícií SR - boj za mier, demokraciu, rovnosť a najmä boj proti fašizmu," zdôraznil minister. Podľa neho taký významný historický medzník v našich dejinách, akým je SNP, si veľkolepý program zaslúži. Oslavy sa začnú oproti minulým rokom o hodinu skôr, teda o 10.00 h pri Pamätníku SNP a zúčastnia sa na nich všetci traja najvyšší ústavní činitelia.

"Na vojenskej prehliadke, ktorá sa začne od 15.00 h, bude viac ako 1500 profesionálnych vojakov, rozdelených do 35 pochodových zostáv a viac ako 200 kusov bojovej techniky vrátane 15 kusov leteckej. Bude to široká škála bojovej techniky pozemných, vzdušných, špeciálnych síl, Vojenskej polície a ďalších. Vláda vo svojom uznesení vyčlenila na zabezpečenie prehliadky 106.000 eur," povedal Gajdoš.

Ako poznamenal, občania zároveň uvidia pokrok v modernizácii Ozbrojených síl (OS) SR a je čím sa pochváliť. Naposledy sa vojenská prehliadka konala pred viac ako 10 rokmi. "Pokiaľ ide o ďalšie finančné prostriedky, OS SR a náš rezort vyčleňuje pravidelne v rámci obranného plánovania financie na opravy a údržbu bojovej techniky. V rámci tohto sme zvýšili úsilie a aj na základe kapacitných možností našich podnikov, ktoré dokážu opravovať techniku, zvyšujeme spôsobilosť bojovej techniky, jej bojaschopnosť, pripravenosť OS SR na zabezpečenie obrany a bezpečnosť občanov," uviedol Gajdoš.

Zriadili špeciálnu linku

V súvislosti s vojenskou prehliadkou rezort zriadil infolinku 0904786159, kde sa budú môcť občania informovať, aký je ďalší postup v prípade, že dôjde k poškodeniu cesty alebo iného majetku. Fungovať bude od 27. augusta od 18.00 h do 30. augusta do 12.00 h. Hoci minister so škodami nepočíta, keby k nim došlo, garantuje, že ich vyriešia.