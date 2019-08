Obrovské riziko pri návrate z dovolenky v Grécku! Piloti Smartwings zatajili nefunkčný motor

Sto sedemdesiat ľudí na palube, jeden nefunkčný motor – a kapitán sa rozhodol, že namiesto vyhlásenia stavu núdze, vyhľadania najbližšieho letiska a čo najrýchlejšieho pristátia doletí až do cieľovej destinácie – do Prahy. Podľa denníka iDnes postup posádky letu QS1125 už kritizoval Úrad pre civilné letectvo (ÚCL). Hovorkyňa spoločnosti Smartwings Vladimíra Dufková však tvrdí, že „posádka postupovala v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými postupmi pre tieto prípady a lietadlo o 11.06 hod. bezpečne pristálo v Prahe.“ Zdroj: Twitter Zatiaľ čo o bezpečnom pristátí niet pochýb, predchádzajúci priebeh letu spoločnosti Smartwings sa ukazuje ako problematický. Kapitán letu po odstavení jedného z dvoch motorov zjavne nedodržal bezpečnostné odporúčania. Podľa príručného manuálu pre pilotov mal pristáť na najbližšom vhodnom letisku. Tým boli v danej chvíli pravdepodobne Atény vzdialené približne 160 kilometrov. Ďalej boli na trase vhodné letiská v Srbsku, Maďarsku, Rakúsku atď. Namiesto toho sa kapitán rozhodol doletieť na jeden motor s plne obsadeným strojom cez celú južnú Európu až do Prahy. O poruche motora navyše po ceste neinformoval nikoho z jednotlivých dispečerov v krajinách, ktorých vzdušným priestorom stroj prelietal: Gréckom, Kosovom, Maďarskom, Srbskom a Rakúskom.

Vo štvrtok 22. augusta krátko po jedenástej hodine dopoludnia, keď sa Boeing 737-800 spoločnosti Smartwings vracal na pravidelnej linke z gréckeho ostrova Samos do Prahy, to pritom vyzeralo „len“ na relatívne bežné pristátie s jedným nefunkčným (odstaveným) motorom. Z paluby lietadla sa po vstupe nad české územie (teda do oblasti pôsobnosti Riadenia letovej prevádzky) ozvalo vôbec po prvý raz za celý let hlásenie: „PAN PAN, RUNNIG ONE ENGINE“. Zdroj: Foto: YT/Radko Našinec To znamená, že stroj má iba jeden funkčný motor, je v núdzi a potrebuje čo najrýchlejšie pristáť. „PAN PAN“ je miernejším variantom núdzového volania „MAYDAY“. Vedúci letovej prevádzky udelí takému stroju prioritu, v prípade potreby odsunie ostatné pristávajúce lietadlá. Zároveň s pilotom komunikuje o situácii na palube, zisťuje stav paliva a prípadný nebezpečný tovar na palube. Konkrétne štvrtkové pristátie Smartwings sa nakoniec uskutočnilo úplne bez problémov. Nutná nebola ani asistencia záchranných zložiek. Každé lietadlo tohto typu je konštruované tak, aby dokázalo letieť len na jeden motor. Posádka však musela problém s motorom riešiť už nad Egejským morom, približne 28 minút po štarte. Nasledujúce vyše dve hodiny letu absolvovali iba s jedným funkčným motorom. Posádka poruchu zatajila. Ani Grécko, ani ďalšie krajiny nevedeli, že český dopravca letí na jeden motor. Český oblastný vedúci letovej prevádzky tak bol prvý, koho s vážnosťou situácie oboznámili. Zdroj: pixabay.com S jedným motorom musí lietadlo letieť v nižšej letovej hladine, ako je bežné. Pilot požiadal gréckeho letového dispečera o zmenu letovej hladiny pre „technické problémy“, čo mu ihneď umožnili. Lietadlo Smartwings najprv vystúpilo do výšky 36-tisíc stôp (cca 11 km), potom začalo klesať až na hladinu 24-tisíc stop (cca 7 300 metrov). Grécky letový dispečer sa však nemusel dozvedieť, že lietadlo má takú závažnú poruchu, ako je nefunkčný motor. Potvrdila sa tak výpoveď maďarského dispečera: „Ani slovom sa nezmienili, že majú poruchu motora, povedali nám len, že majú technický problém. To väčšinou znamená problém s klimatizáciou.“

Na celej trase letu QS1125 panovalo na letiskách ideálne počasie. Napriek tomu sa kapitán Smartwings rozhodol pristáť až v Prahe. Takéto rozhodnutie je väčšinou na skúsenom veliteľovi letu, ale aj tak... Možno bola v hre finančná strata spoločnosti, ak by sa lietadlo muselo vrátiť, možno sebadôvera kapitána. Tento prípad však bude mať určite ešte právnu dohru.