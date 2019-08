Trump s ďalším zaujímavým nápadom: Podľa dánskej premiérky je to absurdné

"Grónsko nie je dánske. Grónsko je grónske. Stále dúfam, že to nebolo myslené vážne," povedala na návšteve najväčšieho ostrova na svete, počas ktorej sa stretla aj s tamojším premiérom Kimom Kielsenom. Frederiksen tiež v nedeľu uviedla, že Arktída, so svojimi zdrojmi, ktoré chcú pre komerčný zisk využívať Rusko a iní, "sa stáva čoraz dôležitejšia pre celú svetovú komunitu".

Ustupujúci ľad by mohol v Grónsku odhaliť potenciálne zdroje ropy a nerastných surovín, čo by mohlo v prípade úspešnej ťažby dramaticky zmeniť jeho bohatstvo. Doteraz však vo vodách Grónska neobjavili žiadnu ropu a 80 percent ostrova tvorí ľadová pokrývka hrubá až tri kilometre.To znamená, že prieskum je možný iba v pobrežných oblastiach.

Aj tam sú však podmienky ďaleko od ideálu pre dlhé zimy, keď sú prístavy zamrznuté, 24 hodín denne je šero a teploty v severných oblastiach pravidelne klesajú viac ako 30 stupňov Celzia pod bod mrazu. Americký prezident Donald Trump pri viacerých príležitostiach vyslovil myšlienku, že USA by od dánskej vlády mohli kúpiť Grónsko.

Kancelária právneho poradcu Bieleho domu túto možnosť skúma. Pre televíziu CNN to potvrdili dva zdroje po tom, ako o Trumpovom zámere kúpiť Grónsko informoval denník Wall Street Journal. Dva zdroje denníku povedali, že poradcovia Trumpa sú v tejto otázke rozdelení. Časť z nich to považuje za dobrú ekonomickú stratégiu, ale časť to odmieta ako vrtoch. V Grónsku sa nachádza letecká základňa Thule, ktorá je najsevernejšou americkou vojenskou základňou.