Flámski nacionalisti si robia srandu z Trumpa: Navrhli mu, aby kúpil Valónsko za euro

S návrhom prostredníctvom účtu na Twitteri prišlo mládežnícke krídlo strany Nová flámska aliancia (N-VA) - Jong N-VA. Potom, ako si tento návrh vyslúžil vlnu negatívnych ohlasov zo strany obyvateľov Valónska, predseda mládežníckeho krídla najsilnejšej strany v Belgicku Lawrence Vancraeyenest uviedol, že išlo o "žart" v reakcii na najnovší spor medzi Trumpom a dánskou vládou.

Jong N-VA použila na Twitteri upravený obrázok, na ktorom je výšková budova Trump Tower umiestnená uprostred valónskeho mesta Durbuy. Ide o jasnú narážku na Trumpov odkaz, že nepostaví v Grónsku jeden zo série svojich výškových hotelov. "Bol to iba vtip určený pre mladé flámske publikum vzhľadom na súčasné trendy na Twitteri, nič viac," vysvetlil Vancraeyenest. Dodal, že "úprimne dúfa", že v politike ešte existuje priestor pre určitý druh humoru.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa