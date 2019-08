"Rusi nevedia, kde sú ich hranice," vyhlásil bývalý kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg

"Paneurópsky piknik v Šoprone (krátkodobé otvorenie hraníc medzi Maďarskom a Rakúskom, pri ktorom ušlo cez Maďarsko na Západ 700 občanov NDR, pozn. red.) bol prvým prelomom v železnej opone 19. augusta 1989, presne pred 30 rokmi. Pomyslel som si: Začína sa to rúcať! Neočakával som však, že by to bol úplný koniec komunistického systému. Neskôr padol Berlínsky múr. Česi a Slováci začali demonštrovať až v novembri 1989. Áno, opäť sme boli poslední. Zdroj: Profimedia V tom roku, 29. decembra sa stal prezidentom ČSSR Václav Havel. Moja krajina bola oslobodená a na vstup do vlasti som nepotreboval trojdňové vízum. Havel mi zveril úlohu viesť jeho kanceláriu ako kancelár. Stal som sa cez noc úradníkom. Práca pre Havla bol sen, najlepší čas môjho života. Pražský hrad však bol v zúfalom stave. Najprv som musel z Viedne získať kancelárske vybavenie. (.....)

Balkánske krajiny by sa mali do EÚ prijať už dávno. Pre Európu by to bolo ekonomicky prijateľné. Je nerozumné podložiť si sud s pušným prachom pod vlastný zadok. Nemôžete pokojne žiť v bohatých krajinách, ak je 45 % ľudí v krajinách niekoľko hodín jazdy od vás nezamestnaných. Je to hrubý egoizmus, ktorý mi naozaj ide na nervy. (.....)

Ako by mal Západ rokovať s Ruskom, ak sme na začiatku novej studenej vojny? Už sme uprostred nej – ale čo ďalej? Rusi nevedia, kde sú ich hranice. To povedal Václav Havel. Nemám nič proti Rusom, ale proti vládcovi, ktorý utláča svoj ľud.“

Karel Schwarzenberg (81), prezident Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva a bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky, bol jedným z aktérov na prelome roku 1989. Po zamatovej revolúcii sa angažoval v protikomunistickej politike a stal sa vedúcim kancelárie prezidenta Václava Havla, dvakrát bol českým ministrom zahraničných vecí, viedol liberálnu stranu TOP 09 a v roku 2013 kandidoval na prezidenta.