Ťažké chvíle pre exšéfa českej diplomacie: Schwarzenbergov stav sa zhoršuje! Museli ho previesť do zahraničia

Bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

PRAHA – Bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg bol v nemocnici už dva mesiace. Vyzerá to ale tak, že v ČR sa mu už pomôcť nedá. Jeho zdravotný stav sa nelepší a preto musel byť náhle letecky presunutý do susedného Rakúska. Iná forma dopravy by bola podľa odborníkov v takomto stave viac ako riskantná.

Bývalý člen českej vlády bol podľa svojich slov prijatý do pražskej nemocnice v septembri tohto roku po tom, ako sa nevedel vyliečiť z pretrvávajúceho zápalu v tele. Nielenže sa nedočkal prepustenia, ale pre jeho zdravotný stav, ho museli premiestniť do metropoly Rakúska. Schwarzenberg sa ešte v Prahe počas dlhého pobytu v nemocnici vyjadril, že "mi tam niečo našli a chcú to prešetriť". Informoval o tom Expres.cz.

Na adresu pražskej nemocnice nemal žiadne krivé slovo: "Teda, nie že by moja choroba bola nejaký príjemný zážitok, ale musím povedať, že ako personál na všetkých oddeleniach, tak aj vybavenie nemocnice je bezchybné. Či už sú to lekári, sestry alebo zamestnanci, všetci sú veľmi prívetiví a všímaví. Ich skutočný záujem o človeka je naozaj povzbudzujúci," vyjadril sa Schwarzenberg ešte v septembri na sociálnej sieti.

Už několik dní ležím zavřený v nemocnici na Karláku a shodou okolností jsem prošel dvě oddělení a několik i... Posted by Karel Schwarzenberg on Thursday, August 24, 2023

Možný presun do Viedne

Bývalý minister sa vyjadril, že dôvod jeho presunu do Viedne mu nie je známy. "Spýtajte sa lekárov, prečo ma sem previezli. Ja to neviem. Žeby tu boli lepší špecialisti ako v Česku? To si nemyslím. Odhadujem, že to tu bude zhruba rovnaké, ale budem sa tu môcť stretnúť so svojimi deťmi a vnúčatami," vyjadril sa.

Karel Schwarzenberg (Zdroj: SITA/Tomáš Bokor)

Zdravotné problémy

Schwarzenberg počas svojej hospitalizácie vo februári uviedol, že má problém s upchávaním ciev. "Nie je to nič zvláštne. Upchala sa mi jedna cieva, tak zrazeninu museli odstrániť," vysvetlil médiám svoju návštevu nemocnice. V minulosti už pre Blesk prezradil, že ho trápia problémy s kožou. V roku 2021 dokonca žartoval o rovnakej chorobe, ktorá podľa jeho slov trápila aj vtedajšieho prezidenta. "Zeman ma s tým vozíkom predbehol. Ja si ho ale zaopatrím na budúci rok. Je to viac ako pravdepodobné, keďže moja chôdza sa stále zhoršuje," uviedol.