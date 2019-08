FOTO Dramatická situácia neutícha: V Hongkongu vyšli do ulíc opäť stovky demonštrantov

HONGKONG - Prodemokratickí demonštranti pochodovali v sobotu na jednej strane známeho prístavu v Hongkongu a žiadali vládu, aby splnila ich požiadavky. Na druhej strane sa zišli provládni stúpenci, ktorí vyzývali na ukončenie niekoľkotýždňových a často násilných protestov. Oba tábory odzrkadľujú rozdelenie poloautonómneho ostrova, ktorým protesty otriasajú už desať týždňov a nie je žiadny náznak, že by slabli.

Demonštranti pôvodne protestovali proti chystanému zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti z Hongkongu do Číny, no neskôr sa zoznam ich požiadaviek rozšíril. Zákon, ktorý už hongkonská pročínska administratíva medzičasom stiahla, by podľa demonštrantov umožnil, aby čínski komunisti stíhali každého obyvateľa Hongkongu, ktorý nesúhlasí s politikou Číny. Medzičasom žiadajú však už aj vyšetrenie podľa nich neadekvátnych policajných zásahov či rozpustenie zákonodarného zboru.

Zdroj: twitter.com/Stephen McDonell

Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny. Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti. Čína však podľa hongkonského prodemokratického tábora túto dohodu porušuje a už teraz vnucuje Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.