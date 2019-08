Dráma na letisku Shannon: Americké lietadlo na dráhe vzbĺklo, pasažierov evakuovali

Brzdy Boeingu 763 sa prehriali a vzbĺkli, čo pilotov prinútilo ihneď zrušiť odlet z letiska Shannon v Írsku. Okolo lietadla sa vznášal dym, ale všetci cestujúci boli bezpečne evakuovaní. Išlo o let prevádzkovaný spoločnosťou Omni Air, súkromnou leteckou spoločnosťou so sídlom v USA, ktorá prepravuje personal pre americkú armádu. Riadiaci letovej prevádzky zaznamenali požiar a zbadali dym vychádzajúci z podvozku lietadla pri rolovaní po dráhe. Zdroj: Profimedia Letisko uverejnilo komentár k situácii na sociálnych sieťach: „Môžeme potvrdiť, že na letisku Shannon došlo k incidentu, ktorý sa týkal lietadla Boeing 763. Záchranná služba je v pohotovosti. Všetci cestujúci a posádka vystúpili. Letisková prevádzka je dočasne pozastavená. „Momentálne pracujeme na odstránení lietadla z miesta incidentu, aby sme mohli pokračovať v bezpečných operáciách na dráhe. Môže to chvíľu trvať. “