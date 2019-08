Si agresívny? Von z lietadla! Let EasyJet neplánovane pristál v Bordeaux, zasahovala polícia

Na letisku v Bordeaux po kontakte s posádkou už čakala polícia. Tá musela dvoch arogantných pasažierov vyprevadiť z lietadla. Let mal pristáť v Gibraltári v pondelok o 20.35, jeho prílet sa však pre incident oneskoril o 50 minút. Zábery z lietadla ukazujú, že ostatní cestujúci nadšene aplaudovali, keď policajti prišli po nespratný pár.

Videos emerge of couple who had allegedly been aggressive to passengers and the crew on Easyjet flight to Gibraltar. They were handed over to the authorities in Bordeaux.

(Flight expected 22.45) pic.twitter.com/CQkgzEaLfc