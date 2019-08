Dovolenkári zažili hororový let! VIDEO Lietadlo zahalil dym, v panike sa zranilo 19 ľudí

Podľa niektorých svedectiev pasažierov sa po pristátí neotvorili dvere a kyslíkové masky nefungovali, uviedol španielsky denník El Periódico. "Desivý zážitok z letu do Valencie. Bolo to ako v hororovom filme. Vďakabohu, že sú všetci v poriadku,“ napísala jedna z cestujúcich na twitteri. Po pristátí záchranné zložky evakuovali 200 cestujúcich. 19 ľudí utrpelo ľahké zranenia, troch z nich však museli pre otravu dymom previezť do nemocnice. Na letisku zistili, že v lietadle došlo k požiaru motora a dym na palubu prenikol ventilačnou šachtou.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC