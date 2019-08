Rozhodnutie súdu v neprospech Nemecka: Musí vziať späť azylanta deportovaného do Grécka

MNÍCHOV - Nemecko si musí bezodkladne zobrať späť žiadateľa o azyl, ktorého zastavilo na svojej južnej hranici a následne na základe príslušnej bilaterálnej dohody deportovalo do Grécka. Rozhodol o tom ešte minulý týždeň súd v Mníchove, podľa ktorého bol postup nemeckých orgánov zrejme protizákonný, informovala v stredu agentúra DPA.

Podľa vyjadrenia organizácie Pro Asyl pomáhajúcej utečencom ide v Nemecku o prvý rozsudok tohto druhu. Nemenovaný žiadateľ o azyl z Afganistanu pricestoval v máji do Nemecka vlakom z Rakúska. Nemecká polícia ho hneď na hranici zastavila a rozhodla o jeho deportovaní do Grécka vzhľadom na záznam v databáze EÚ Eurodac, podľa ktorého predtým podával žiadosť o azyl v tejto krajine. Mníchovský súd teraz dospel k záveru, že polícia svojím postupom porušila práva migranta. Ako uviedla organizácia Pro Asyl, daným prípadom sa nezaoberal kompetentný Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) a migrant nemal prístup k právnej pomoci.

Muža letecky deportovali v priebehu 48 hodín a následne ho v Grécku zadržiavali vyše dva mesiace. Hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra v stredu reagovala, že paušálne deportácie migrantov z hraníc budú pokračovať vzhľadom na predpoklad, že dohoda s Gréckom je legálna. Nemecká vláda vlani uzavrela bilaterálne dohody o vracaní migrantov zastavených na nemeckých hraniciach do Grécka, Španielska a Talianska, čo sú krajiny, kde tieto osoby prvýkrát vstupujú na územie EÚ a majú sa zaregistrovať. Podľa údajov ministerstva vnútra v Berlíne však doteraz bolo takto vrátených len 29 migrantov do Grécka a dvaja do Španielska.

Nemeckú vládnucu koalíciu ohrozil vlani v júni spor medzi Seehoferovou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) pod vedením kancelárky Angely Merkelovej, týkajúci sa zámeru spolkového ministra vnútra sprísniť azylovú politiku krajiny. Strany sa napokon dohodli, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín EÚ, v ktorých sa predtým zaregistrovali.