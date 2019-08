Mŕtvy miliardár namočený v sexuálnom škandále: Cesty po celom svete, návšteva aj na Slovensku

BRATISLAVA/WASHINGTON - Americký finančník Jeffrey Epstein (†66), ktorý cez víkend zrejme spáchal samovraždu vo väzenskej cele, rád cestoval po svete. Na to mu slúžili jeho súkromné lietadlá, ktorými pravidelne križoval oblohu. Najčastejšie sa tak dialo medzi miestami, kde mal svoje nehnuteľnosti, no občas došlo aj k výnimkám. Podľa údajov, ktoré získali nadšenci lietania, využívajúci špeciálne prístroje na detekciu a zaznamenávanie dát, ktoré vysiela každý stroj počas letu, je zjavné, že jeho Gulfstream pristál aj vo Veľkej Británii, Maroku a dokonca aj na Slovensku.

Jeffrey Epstein bol vo väzbe od 6. júla, keď ho zatkli po tom, čo v súkromnom tryskáči priletel do Spojených štátov z Francúzska. Čakal ho proces po obvinení zo zneužívania maloletých dievčat. Letecké cesty do zahraničia neboli pre známeho miliardára ničím výnimočným. Pravidelne pendloval medzi nehnuteľnosťami v New Yorku, v Novom Mexiku, na Floride, na Amerických panenských ostrovoch či v Paríži.

Aspoň takéto údaje sa podarilo získať Insideru z leteckých údajov za posledné dva roky, ktoré sa viažu k dvom Epsteinovým strojom Gulfstream. Bez výpovedí svedkov však nie je možné vedieť, či bol Epstein prítomný na palube pri každom jednotlivom lete, no takéto množstvo ciest aj tak dobre ilustruje opulentný život amerického boháča a vyvoláva ďalšie otázky o tom, ako si zarobil a utrácal svoj majetok.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Letecké záznamy

Väčšinu letov môže sledovať v reálnom čase ktokoľvek na svete. Epstein však dlho využíval málo známu federálnu politiku, ktorá umožňuje majiteľom súkromných lietadiel skryť svoje pohyby v reálnom čase pred verejnosťou. Väčšina lietadiel je však naprogramovaná tak, aby automaticky vysielala svoje jedinečné číslo a aktuálnu polohu pomocou systému známeho ako automatické závislé sledovanie a vysielanie, resp. ADS-B.

Každý, kto má vhodné vybavenie, môže zachytávať a zaznamenávať signály ADS-B z lietadiel prechádzajúcich nad jeho hlavou. Za posledné roky zverejnili získané údaje na webovej stránke ADSBExchange tisíce fanúšikov, čo viedlo k vytvoreniu podrobných máp, ktoré ukazujú cesty inak blokovaných lietadiel, vrátane obidvoch Epsteinových Gulfstreamov.

Zdroj: SITA/AP/Florida Department of Law Enforcement

Epsteinova flotila

Do Epsteinovej flotily súkromných lietadiel patril Boeing 727, Gulfstream IV a Gulfstream GV-SP. Boeing je registrovaný na spoločnosť so sídlom Delaware s názvom JEGE, Inc. Prispievatelia ADSBExchange však nehlásili žiadnu aktivitu tohto stroja. Zvyšné dve lietadlá sú ale niečo iné.

Gulfstream IV je registrovaný na spoločnosť JEGE, LLC a má číslo N120JE. GV-SP je zaregistrovaný na firmu Plan D, LLC a má číslo N212JE. Obe spoločnosti boli založené na Amerických panenských ostrovoch a majú spoločnú adresu s Epsteinovou kanceláriou v St. Thomas. Navyše ich letové vzorce jasne naznačujú, že ich použil niekto, kto cestoval medzi Epsteinovými nehnuteľnosťami.

Za dva roky vyše 150 letov

V období od januára 2018 do júna 2019 uskutočnil Gulfstream IV 57 letov. V rovnakom období zaznamenal Gulfstream GV-SP 107 letov. Jeden z posledných zaznamenaných letov, medzi letiskom Le Bourget neďaleko Paríža a letiskom Teterboro v New Jersey, je v súlade so správami o tom, že Epstein bol zatknutý v Teterboro 6. júla po jeho návrate z Francúzska.

Návšteva Slovenska

Rovnaké letové údaje, ktoré boli získané na ADSBExchange, umiestňujú Epsteinove tryskáče do mnohých ďalších krajín a miest:

23. januára 2018 Gulfstream IV odletel z Paríža do Londýna a vrátil sa o dva dni neskôr.

7. novembra 2018 Gulfstream GV-SP odletel z Paríža do Bratislavy a vrátil sa o päť hodín neskôr. Podľa záznamov však smeroval až k Popradu.

22. marca 2019 Gulfstream GV-SP preletel z Paríža do Viedne a vrátil sa o 5 hodín neskôr.

27. marca 2019 Gulfstream GV-SP odletel z Paríža do Nice a vrátil sa o 4 hodiny neskôr.

8. apríla 2019 Gulfstream IV odletel z Atlanty do Cabo San Lucas v Mexiku a vrátil sa o päť dní neskôr.

25. apríla 2019 Gulfstream GV-SP odletel z Paríža do Rabatu v Maroku a vrátil sa o 9 hodín neskôr.

Zdroj: Twitter/Juha Keskinen

Zdroj: Twitter/Juha Keskinen

Epsteinov právnický tím vo štvrtok informoval federálneho sudcu, že ich klient v súčasnosti vlastnil iba jedno lietadlo, druhé mal predať v júni 2019. To pravdepodobne vysvetľuje, prečo starší Gulfstream IV preletel medzi Americkými panenskými ostrovmi a Atlantou v rovnaký deň, keď zatkli jeho bývalého vlastníka. Epstein mal v úmysle ponúknuť novší model ako záruku za kauciu. Naposledy bolo spozorované 11. augusta, keď odletelo z New Jersey na letisko neďaleko mesta Savannah v Georgii.