Okolo smrti Epsteina sa objavili vážne nezrovnalosti: Prípad je omnoho zložitejší

Jeffrey Epstein a Donald Trump

Zdroj: nbc

NEW YORK - Inšpekcia amerického ministerstva spravodlivosti zistila pri kontrole vo väzení na Manhattane, kde v sobotu zomrel americký finančník Jeffrey Epstein, "vážne nezrovnalosti". V pondelok to na tlačovej konferencii v New Orleans vyhlásil minister spravodlivosti William Barr. Stal sa tak ďalšou vysokopostavenou osobou, ktorá naznačuje, že prípad Epsteinovho úmrtia nemusí byť tak jednouchý, ako pôvodne vyzeral.