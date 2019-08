Smrť miliardára prináša nezrovnalosti: Väzenskí strážnici si svoju prácu nerobili

Jeffrey Epstein.

Zdroj: SITA/AP/New York State Sex Offender Registry

NEW YORK - Zdroj oboznámený s vyšetrovaním okolností smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina tvrdí, že príslušníci väzenskej stráže, ktorí mali jeho celu kontrolovať každú pol hodinu, to nerobili a falšovali výkazy o svojich obchôdzkach. Informovala o tom v stredu agentúra AP. Podľa denníka The New York Times (NYT) v osudnú noc strážnici Epsteina neskontrolovali tri hodiny a miesto toho spali.