Masová streľba v El Pase: Šokujúce priznanie, VIDEO Som to ja!

Podľa polície bol Crusius zadržaný krátko po streľbe asi kilometer od miesta činu. So zdvihnutými rukami sa vzdal policajtom na križovatke, kde zastavil jeho auto. Masaker v El Pase je vyšetrovaný ako možný zločin z nenávisti.

Ja som strelec

​Kam mal namierené, nie je známe. „Ja som ten strelec,“ vyhlásil podľa detektíva Adriana Garciu pri zadržaní. Pri výsluchu odpovedal na otázky vyšetrovateľov a povedal im, že pri útoku mieril na Mexičanov. Z dvadsiatich dvoch jeho obetí bolo osem mexických občanov a mnohí ďalší mali hispánske mená, napísala agentúra AP. Crusius strieľal v nákupnom centre, v ktorom bolo v tom čase asi tritisíc ľudí.

Strelec z El Pasa

Dvadsaťjedenročný vrah je dávaný do súvislosti s anonymným manifestom, ktorý sa pred streľbou objavil na internete a v ktorom sa hovorí o "hispánskej invázii do Texasu" a o pláne rozdeliť Ameriku na územia podľa rás. Do El Pasa, mesta so silnou hispánskou komunitou, cestoval desať hodín z dallaského predmestia Allen, kde býval. So sebou si vzal útočnú pušku AK-47 a niekoľko zásobníkov.

Podľa amerických médií je Crusius nezamestnaný a nemá žiadny príjem ani majetok. Zrejme nebol súčasťou organizovanej skupiny plánujúcej ďalšie útoky. Okrem útoku z nenávisti má byť obžalovaný z vraždy, vo väzbe je bez práva prepustenia na kauciu. Hrozí mu trest smrti, ktorý budú podľa denníka The Washington Post prokurátori žiadať.