Nór, ktorý spustil streľbu v mešite a zabil svoju nevlastnú sestru, odmietol obvinenie z vraždy

Muž, médiami identifikovaný ako 21-ročný Philip Manshaus, je podozrivý z vraždy svojej 17-ročnej nevlastnej sestry a pokusu o vraždu v islamskom centre al-Noor v meste Baerum. K incidentu došlo v sobotu. Polícia zvažuje, že medzi obvinenia pridá aj "pokus o teroristický čin". Podozrivý sa v pondelok o 13.00 h objaví pred súdom, kde sa podrobí väzobnému výsluchu. Na žiadosť polície sa tak udeje bez prítomnosti médií.

Norway’s mosque attacker has been identified as Philip Manshaus, 21. He was inspired by white supremacist attacks in New Zealand and the United States, most recently the El Paso attack. https://t.co/2QF9sdCUxZ